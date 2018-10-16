习近平会见英国四十八家集团俱乐部主席佩里

新华社北京10月16日电（记者李忠发）国家主席习近平16日在人民大会堂会见英国四十八家集团俱乐部主席佩里。

习近平欢迎佩里再次访华。习近平指出，上世纪五十年代初，西方国家对新中国实行贸易封锁之际，你的父亲带领几十位英国工商界有识之士，冲破重重阻碍来到中国，开启“破冰之旅”，撰写了一段中英友好的佳话，非常了不起。中国人民永远不会忘记在那个艰难岁月为开拓中英经贸往来作出历史性贡献的老一辈友好人士。“破冰之旅”已过去半个多世纪，世界也发生了沧桑巨变，但“破冰之旅”仍有重要的现实意义。今天，中英友好已在我们两国深入人心，共同打造中英关系“黄金时代”已经成为我们两国政府和两国人民的共识。我很高兴看到“破冰之旅”的精神正在世代传承。以四十八家集团俱乐部为代表的新一代“破冰者”，继续以满腔热情投入中英友好事业。相信在大家共同努力下，中英友谊一定会薪火相传，历久弥坚。

习近平指出，中国人民正在为实现“两个一百年”奋斗目标而不懈努力。中国拥有五千年的灿烂文明，近代两三百年的封闭曾经造成了我们的落伍。吸取历史教训，当代中国开启了改革开放进程。今年是中国改革开放四十周年。这四十年中国经济社会发展取得巨大成就，更加坚定了我们坚持改革开放的决心。在当前世界形势下，中国也更加坚定支持贸易自由化，支持经济全球化。我们提倡在国际事务中要增进交流、合作、理解、互信，避免猜忌、偏见、误解。中国不会走国强必霸的道路。我们是世界和平的坚定维护者。中方主张构建人类命运共同体，主张发展国家间友好关系，致力于建设中英关系“黄金时代”。

佩里表示，我父亲开启“破冰之旅”时，中国还非常贫穷落后。过去40年来，中国取得了令全球瞩目的巨大发展成就。中共十九大为中国未来发展绘制了宏伟蓝图。中华民族伟大复兴是这个时代的宏大工程。我对中国特色社会主义道路印象深刻，相信中国一定会实现自己的目标。四十八家集团俱乐部致力于增进中国同外部世界的交流，愿积极参与中国发展复兴进程。我们高度评价习近平主席提出的“一带一路”倡议和人类命运共同体理念，将继续本着“破冰之旅”精神，支持全球化，支持建设开放型世界经济，支持在“一带一路”框架内推进英中合作。

杨洁篪参加会见。