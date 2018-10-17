上外女生ACCA单科成绩全球第一-学习秘籍：习惯成自然 同学感叹：这么学霸，还这么美

晨报记者 林颖颖通讯员 钱俊妮

陈灵霖，上外国际金融与贸易学院会计学专业大三女生，最近成了校内网红。在被称为“科目最多，含金量最高的”的特许公认会计师公会 （AC鄄CA）全球考试中，她获得了 F9财务管理科目单科考试全球第一的好成绩，她还只用了一年半的时间，在今年6月通过了ACCA所有14门科目的考试。

记者从ACCA上海代表处获悉，ACCA考试科目多而且战线长，所以官方不会公布总科目的全球第一，而是按每次考试单科成绩来告知。在ACCA进入中国的30年来，也有过几次中国考生在单科中取得全球第一，但并非每年都有。这次考试全球有近14万人参加，因此，陈灵霖能拿到单科全球第一的成绩，可以说是相当优秀了。

陈灵霖也是一个不折不扣的综合型学霸。她大一大二综合考评总分都名列专业第一，获得国家奖学金；今年8月，她在哥伦比亚大学商科硕士预科项目中获得个人奖学金；她还是学校长跑队队员，校运动会女子800米第一名……

她还是一个秀外慧中的小美女。不少之前不认识她的同学，在看了照片以后，更是感叹：这么学霸还这么美！

过程比结果更重要

ACCA是全球广受认可的国际专业会计师组织，也是第一家进入中国的国际专业会计师组织，虽然是一个社会性的考试，但因其较高的含金量，受到在校大学生的热捧。

“当时考完之后只是觉得还挺轻松的，并没有想过能拿到全球第一。”陈灵霖说，对于校内的学业成绩，她也不会给自己定下考第一的目标。她认为过程比结果更重要，“很多事情，不是努力了就能实现的，但是全力以赴去做就是了”。

在被问及学霸的秘籍时，陈灵霖一开始有些“说不上来”，她认为，很多都是“习惯成自然”的事情，“比如，复习的时候，会先把书总体地看一下，会适当地刷一些题，更重要的是，考试的状态要保持好。”陈灵霖表示，因为ACCA是全英文的考试，所以英语上的优势帮助了她。

她也分享了自己的记忆小技巧：对于有着多个回答点的问题，可以将这些分散的点用自己的逻辑重新安排顺序，再整理到笔记本上。“这是一个自我消化的过程，可以帮助我们记得更牢。”

大一时就定下目标

其实，从进入大一之后，陈灵霖就明确了自己未来的发展方向，她希望毕业以后继续深造。“TOEFL和GRE的考试安排在大三，而大一大二就比较空闲。”于是，她给自己定下了考ACCA的目标。

在陈灵霖眼中，学习ACCA不仅仅是为了考证，更重要的是对个人财经素养的全面提升。“ACCA的14门课涉及到会计的并不多，还有很多与商法、财务管理、重组兼并、公司治理相关的内容。”这也符合灵霖对自己的要求——拓宽视野，打开眼界。

除了对日常学习的规划，灵霖还充分利用每一个假期。她按照自己未来的发展方向，参加了哥伦比亚大学商科硕士预科项目，挑选了综合性的课程。“广泛地接触不同的学科，对以后专业申请更有帮助。”她说，知道自己想要什么，就可以有目标地早作规划，选择起来也会更轻松。

陈灵霖表示，在踏进校园之前就要有一个清晰的认知：四年后自己想要成为一个怎样的人、达到怎样的高度、有怎样的生活状态，否则就很容易在迷茫中碌碌无为。

学霸还是个运动达人

看陈灵霖的照片，你可能不会想到，她看似外表纤弱，其实是个不折不扣的运动达人。她告诉记者，自己从幼儿园中班开始学游泳，一直到初二，每周至少游两次。初中以后又爱上了长跑，每天坚持跑十几圈。“现在每天晚饭前都要跑”。

“小时候冬泳，跳下水的那一刻太痛苦了，后面习惯了也没那么难受了。”陈灵霖觉得，坚持体育运动提高了学习的专注力和效率，也锻炼了毅力，这种习惯延伸到了生活中，凡是遇到困难的事，她都会“逼”自己一下，坚持做到最好，她谦称自己“除了韧性一无所有”。

学霸有娱乐生活吗？陈灵霖大声回答：“有！”课余时间，她喜欢和同学约饭、看电影，听演唱会，出去旅游。这个月底，她和同学约好了去欢乐谷的一个万圣节游园会。

在学业之外，陈灵霖还是学校校友服务部采编组的副组长、迎新晚会主持人。或许你会好奇，校内外学习、学生工作和课余活动之间，她到底是如何取得平衡呢？她的回答是，合理规划、权衡轻重，“如果你计划好了，你会发现，其实也没那么忙，而且都可以做好”。

陈灵霖的快问快答

1、问：最爱听的音乐？

答：迈克尔·杰克逊的。

2、问：最爱看的书？

答：《怪诞行为学》。

3、问：有没有偶像？

答：索罗斯。

4、问：最喜欢的运动？

答：跑步。

5、问：推荐上外食堂里的一个菜

答：虾酱炒饭。

6、问：最常去自习的地方？

答：图书馆一楼。