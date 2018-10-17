乳腺癌发病年龄正在推迟-中位年龄为50岁，发病呈现两个高峰

记者 陈里予

晨报讯 未来，乳腺癌将逐步像欧美国家般成为一种“老年病”！第十五届全国乳腺癌会议暨第十三届上海国际乳腺癌论坛媒体吹风会上，复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科主任邵志敏最新透露，乳腺癌的发病年龄正在推迟。10年前上海乳腺癌发病中位年龄为45岁，如今中位年龄为50岁。与此同时，肿瘤医院乳腺外科团队已经在全国搜集到500余个乳腺癌家系的遗传信息，发现了一系列易感基因在中国乳腺癌患者中的致癌机制。

在复旦大学肿瘤医院乳腺外科，每年看乳腺癌的病人在增加，今年将超过6000例。根据统计，35岁之前的乳腺癌病人占9%。40岁以前占了两成，也就是说，在1200例左右。

肿瘤医院乳腺外科团队发现，我国乳腺癌发病呈现两个高峰：第一个出现在45-55岁之间，另一个出现在70-74岁之间，目前，乳腺癌诊断的平均年龄比西方女性更年轻。邵志敏教授指出，我国乳腺癌患者一半以上发生在绝经期前，欧美国家基本都发生在绝经期后。

值得一提的是，乳腺癌新发病人的绝对数每年都在增加。目前，上海乳腺癌发病率为76-78/10万人。尽管如此，乳腺癌的生存率也在大幅提升。在复旦大学附属肿瘤医院，即便发生复发转移，大部分患者仍能获得长期带瘤生存。

复旦大学肿瘤医院副院长吴炅指出，乳腺癌已成为一种“慢性病”，让许多乳腺癌患者走过10年、20年不只是一个梦想。上世纪九十年代初，上海乳腺癌患者5年生存率为78%，而同一时期美国乳腺癌5年生存率是84%。2008年至2015年期间，肿瘤医院出院0期至III期患者20085例，5年无病生存率为85.5%。

统计发现，乳腺癌原位癌5年总生存率高达97.9%，只需手术、无需后续放化疗，便能治愈；乳腺癌II期和III期患者5年平均生存率分别为75%和61%。这一诊疗水平已达欧美发达国家水平。

早期发现乳腺癌能让患者“吃最少的苦头”获得基本治愈的可能。从肿瘤医院样本来看，10年前中晚期患者占比70%，而今占比70%。欧美乳腺癌指南一般将女性50岁起每年接受一次钼靶检测作为早期筛查乳腺癌的一个西方标准。而东方女性乳腺腺体组织多，形态偏小等特点，仅凭钼靶可能会漏诊一些病人。为此，肿瘤医院乳腺外科团队在全国首次提出中国女性乳腺癌早期筛查应该采用“B超联合钼靶”。

除了筛查，专家也在试图通过基因检测对高危人群尽早干预。为论证一系列易感基因在中国患者中的致癌机制，团队潜心研究超过十年，在全国搜集到500余个乳腺癌家系的遗传信息。研究完成了BRCA 1/2基因突变检测，突变率约10%，并首次发现了中国人BRCA 1重复突变。邵志敏表示，团队所构建的针对中国人的BRCA突变预测模型，其表现优于外国模型。