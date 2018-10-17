注意，跑步机也会“咬”人！-瑞金医院近日接诊15名跑步机履带烫伤儿童

记者 陈里予

晨报讯 2岁的小雨（化名）在家玩耍，看见大人在跑步机上锻炼，她也跌跌撞撞地跟过去凑热闹，却一不小心摔倒在跑步机旁，小指正好碰到跑步机皮带的边缘，瞬间就蹭去了一层表皮。没过多久，整根手指就肿胀了起来，家长急忙将孩子送到瑞金医院烧伤科。瑞金医院烧伤整形科主任刘琰透露，最近接诊了15例被跑步机皮带烫伤的患儿。

记者了解到，医生仔细检查小雨手指发现，由于创面很深且肿胀明显，为了观察是否会导致影响末梢血液循环，孩子急诊住进了病房。经过一周左右的换药，手指肿胀逐渐消退了，创面的坏死皮肤组织开始慢慢溶解。等到适宜时机，小雨还将接受手术治疗。

现在很多家庭都购置了跑步机在家进行锻炼。由于跑步机皮带与跑台有滑动摩擦会产生热量，在跑步机使用一段时间之后尤为如此，有些马达质量不好的产品更容易发热。如果皮肤直接接触快速运转的皮带，局部摩擦力较大，加之皮带已有的热量，很容易造成局部皮肤的磨损和烫伤。

儿童天性顽皮，看到大人使用跑步机会很好奇，想自己尝试，一不小心就容易摔倒，极易导致手部皮肤的损伤，有时甚至累及手指的肌腱。这种创面比较复杂，病程长，可能还需要手术治疗。而且，创面愈合后瘢痕增生还有可能会影响手指的外观和功能。瑞金医院灼伤整形科刘琰主任建议，由于这种损伤有热力灼伤也有局部摩擦造成的外伤，有时甚至还可能伴有局部骨折，因此家长们千万不能随便找点烫伤药膏涂抹了事。