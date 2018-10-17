自闭症儿童接受培训后头面部挫伤-■相关区域的监控坏了，家长希望还原真相以疏导孩子■培训机构称是通过捏脸来训练语言、认知，已致歉并表示愿意退还费用

晨报首席记者 叶松丽

6岁的希希坐在墙角下，一声不吭。过了一会儿，他还是那么坐着，妈妈就喊他一声，希希一激灵，慢慢回过头来，紧张地望着妈妈。

“以前他不是这样的！”虽然他不像其他孩子那样说个不停，但是他会做自己的手工，跟别人交流也没有障碍。可是，自从9月13日下午，在一家名叫上海佐璘健康管理咨询有限公司（以下简称“佐璘公司”）参加自闭症儿童干预训练受伤以后，希希就一直有很多反常。现在时隔一个多月，希希还是喜欢坐在角落里，把自己藏在储藏室里面。说话的时候，他会忽然用手挡着嘴巴，条件反射的样子。

那天下课后，希希一直哭，脸颊红肿。医院验伤显示，希希右颈部见一长约10cm皮下瘀血，双颊肿痛。结论：头面部挫伤。

究竟是一个什么样的训练，让孩子满脸伤痕？

●事件

上课过程中不时传来哭声

希希的语言表达能力有点欠缺，4岁多才会讲话。2016年7月，希希在上海市精神卫生中心诊断为孤独症谱系障碍，随后，在街道残联领取了孤独症（自闭症）阳光宝宝卡。

为了对孩子的症状进行有效干预，希希的妈妈张女士到处奔波，多方寻求帮助。今年6月，经由同学的妈妈介绍，张女士带着希希来到上海普陀区某儿童培智服务中心在银都路466弄23号九润商务大厦611室的分支合作机构。

张女士说，由于普陀区这家儿童培智服务中心是残联定点阳光宝宝卡使用机构，她对此机构的办学资质和师资也非常信任，所以也没有对银都路上这家自称分支机构的单位产生怀疑。

孩子受伤后，张女士才知道，银都路上的这家机构名叫上海佐璘健康管理咨询有限公司，经营范围里，根本就没有自闭症儿童干预培训或者教育事项。

张女士也说了她的难言之隐。这么多年来，她在孩子的自闭症干预治疗中花费巨大。作为单身母亲，她经济压力非常大，而这家机构的学费可以使用阳光宝宝卡到残联报销。

9月13日下午1点钟，希希在外公的带领下，来到位于银都路的这家机构接受一对一的认知课程培训。“在2个小时的课程中，我不时听到里面屋子里传来孩子的哭声。”希希的外公说，那段时间，希希在该机构上课时经常哭泣，“我以为是因为希希之前发烧，有厌学情绪，所以我当时就没有在意”。

下午3点下课后，希希还一直在哭，脸色通红。直到3点半左右，孩子才止住哭声，脸色恢复正常。这时候，希希的外公才发现孩子脸颊红肿严重。

“我就跟老师交涉，那个张姓老师说，因为孩子上课哭，她就用手捏过孩子的两腮，并在过程中导致希希的脖子有划伤。”希希的外公说。

孩子回到家里，张女士了解情况后，就报了警，并前往第九人民医院验伤。检验情况为：右颈部见一长约10cm皮下瘀血，双颊肿痛。检验

结果为：头面部挫伤。

6处监控就这一处坏了

上个认知课，怎么就把孩子弄伤了？老师在上课时到底对孩子做了什么？作为妈妈，张女士非常想知道事件的真相。然而，接下来发生的事情，却让张女士惊讶不已。

9月14日，警方到现场调查时，佐璘公司说教学区域的监控坏掉了，并声称这种捏脸行为是在对自闭症孩子教学的过程中惯用的手段。

9月29日上午，晨报记者找到佐璘公司位于九润商务大厦的营业场所。由于公司经营人刘女士正在坐月子，她的丈夫汪先生在替她处理这件事。汪先生告诉晨报记者，他们的6处监控摄像头中，有一处坏了，而希希上课的地方正好就在这处损坏未修的摄像头监控区域内，所以事件发生后，就没有办法让家长和警方看到具体的画面。

汪先生说：“我们有6处监控，5处是好的，就这一处坏了。这个东西我们是做不了手脚的。如果我们要把某一路监控删掉，这个是做不到的，除非全盘删掉。即使我们删了，警察那边是有能力恢复的。”

关于希希受伤的事，汪先生是这样叙述的：“认知课程上老师是要让学生进行口头表达的，当时这个小朋友是处于感冒阶段，应该是完全不表达的，课程没法进行。老师就用语训的一些技能，来促进孩子表达。至于相关手法，事后根据相关部门调查，都是有依据的。”

那么，语言训练怎么会导致孩子受伤呢？

闵行区残联康复科奚科长说，由于目前看不到相关视频，所以，佐璘公司的人怎么给孩子做语言训练，这个小孩的情况是否需要进行语言训练，她无从得知。

但对这个问题，上海儿科医院儿童保健科主任、市残疾人精神康复专家徐秀认为：“对不会讲话的孤独症孩子进行相关的口肌训练，其实没有任何科学依据，因为孤独症孩子虽然不会讲话，但他的病根子不是嘴巴不会动，它的核心是社会交往和沟通障碍。”徐秀认为，用手捏脸去练习发音是非常不科学的，这不仅不能帮助自闭症儿童，反而会对孩子的心灵造成更大的伤害。

●说法

涉事机构：已将相关老师停职

10月16日上午，汪先生在电话中告诉晨报记者，他们正在跟家长协商之中。“我们已经对机构内部进行整改，修复好所有监控，杜绝类似事件的发生。同时对相关老师进行警告批评、停职处理，还扣除5000元奖金作为对孩子的补偿。机构还会退还孩子从入馆至今的全部费用。”汪先生说，所有费用算起来，大约3万多元。

同时，希希的妈妈张女士也收到了佐璘公司致歉信的“初稿”。

该致歉信除了重申六处监控唯独坏了张女士想看的那一处外，还透露涉事员工张某工作不足两年，工作经验不足。

致歉信中表示，张某在和希希的外公沟通中，没有讲明可能会使用的手法，没有经家长同意就进行操作。在孩子哭泣时自以为是，继续平时的操作，引起了后续事件的发生。张某在第一时间没有和家长进行详细的沟通，对家长造成了伤害，也引起了家长对他们机构的恐慌和对孩子的担忧。

对于佐璘公司上述说法，张女士说：“我的诉求不是为了钱，而是要求佐璘公司还原事实真相，让我知道究竟在孩子身上发生了什么事情，这样对我疏导孩子有帮助。”

市场监管局：尽快规范自闭症儿童干预培训市场

9月29日，记者前往佐璘公司采访时，看见该公司还在正常运营。这家成立于去年7月底的公司，经营范围内除了“健康管理咨询”外，没有任何项目与“自闭症干预”或者“教育培训”有关。

记者问：“你们在不具备任何资质的情况下，开展自闭症儿童干预训练活动，是否在你们的经营范围内？您自己是怎么理解这个问题的？”汪先生回答：“我是这样想的，关键看我们这个形式。其实我们最开始理想的经营模式，应该是家长带着小朋友坐在老师旁边，老师给一个回家后的指导，包括简单的一个示范。我们有一个欠缺，我们应该要让孩子的陪同人员坐在旁边，并参与到其中。”

记者又问：“你们这个行为到底是教育培训还是健康咨询？到底是个什么性质的活动？”汪先生回复说：“如果是教育培训的话，那直接上学校就行了，对不对？如果把它界定为健康咨询，我认为也OK。现在呢，工商部门怎么界定我们，我们都是服从的。”

不过，闵行区市场监管局对此没有明确说法。该局公平交易科柴明璋科长说：“佐璘公司是不是有相关经营资格，我们还在调查。为什么这么说呢，自闭症儿童这一块他们是不是能做？或者谁监管？法律上没有一个明确的说法。如果是搞心理咨询，就由卫计委来审批；如果是开设康复医院，也要卫计委同意，我们才能批准执照；如果是纯粹的文化教育培训，那么就是由教育局来核准。家长提供的课程表和课程内容上，他们有量词的培训，有对比句的培训，这就涉及到一个文化教育培训的问题了，这就应该由教育局去管理。按照国家规定，谁审批谁主管，谁核准谁负责，可能就不是我们市场监管局职责范围内的事。”

柴明璋说：“家长拿来的一本学生联系册，扫二维码后显示，这是一家叫“展翼儿童培智服务中心”的机构。展翼跟佐璘之间是不是有某种关系，现在佐璘和展翼对这个关系都是回避的。如果我们调查发现佐璘公司和展翼有合作的话，那么这个案子又变成了民政局的事情了。”

在佐璘公司所在的九州商厦一楼公司名单上，记者看见，在佐璘公司所在的楼层写的是 “展翼儿童家园一部”。不过，10月16日下午，展翼儿童培智服务中心的负责人孔女士向晨报记者再三强调：“我们跟佐璘公司没有任何从属关系，仅仅给他们做过教师培训。”

至于闵行区市场监管局提到的那个学生联系册，孔女士说，他们曾经印过2000册，因为出了错，要报废：“后来佐璘公司的人说，报废了可惜，他们公司都没钱买这些东西，让我们给他们用。就是这么回事。”

柴明璋科长说，虽然相关细节尚在调查之中，但是，他希望通过这件事情，能够把自闭症儿童干预培训这一块的市场规范起来，有一个正式的部门去监管：“自闭症孩子本身就很可怜，目前又没有很好的治疗方法，在正规机构没有办法满足的情况下，有一些营利性的社会机构进来，但管理需要尽快跟上来。”