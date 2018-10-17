澳总理：不排除迁馆耶路撒冷

海 洋 （新华社专特稿）

澳大利亚总理斯科特·莫里森16日说，会考虑承认耶路撒冷为以色列首都，把驻以大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷；澳大利亚依然支持以“两国方案”结束巴以冲突，但需要对实现路径开放思路。

莫里森16日在澳大利亚联邦议会召开记者会，说他对正式承认耶路撒冷为以色列首都并迁馆的设想“持开放态度”。法新社报道，这与澳大利亚政府过去数十年的政策截然不同。

莫里森说：“我们支持‘两国方案’，但说实话这一方案进展不顺……你不能总做同样的事却期待不同结果。”

“两国方案”指以1967年第三次中东战争爆发前的边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。以色列1967年占领东耶路撒冷，单方面宣布整个耶路撒冷为“永久、不可分割的”首都。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。

莫里森说，迁馆建议由曾任澳驻以大使的戴夫·夏尔马提出，“合乎情理”“有说服力”，符合政府“政策定位”。澳大利亚民众理应对相关政策转变“持开放态度”。

莫里森说，就承认耶路撒冷为以色列首都和迁馆事宜，澳政府“尚未作出决定”。

美联社注意到，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在莫里森召开记者会前在社交媒体“推特”上说，他与莫里森最近通过话，后者告知正酝酿相关政策转变，以方表示欢迎，两国“将继续深化关系”。

多家媒体报道，莫里森提到的前驻以大使夏尔马20日迎来悉尼文特沃思选区一次关键的众议院补缺选举。夏尔马是莫里森领导的自由党参选人，目前支持率落后。

澳大利亚前总理马尔科姆·特恩布尔今年8月遭自由党党内“逼宫”下台，随后宣布辞任众议员职务、退出政坛。如果夏尔马无法胜选，澳执政联盟将丧失凭借1个议席占据的众议院多数席位。相较于持温和主张的特恩布尔，9月接任总理的莫里森立场更强硬。