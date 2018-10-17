纽约无家可归学生创新高差不多每10个中就有1个

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国纽约市公立学校“无家可归”的学生数量再创新高。《赫芬顿邮报》15日援引最新数据称，在2017-2018学年，纽约市公立学校共有近11.5万学生无家可归或只有暂时的落脚之处，这也意味着，差不多10%的该市公立学校学生都面临着没有家的困境。

“无家可归”学生旷课多

当地时间15日，纽约儿童权益倡导组织发布数据称，在2017-2018学年，纽约市公立学校共有114659名学生无家可归或只有暂时的落脚之处。所谓的“暂时的落脚之处”包括收容所、旅馆、车或者公园等，也包括亲戚或朋友的家。

按照纽约儿童权益倡导组织执行主管金·斯维特的说法，纽约市“无家可归”学生数量之多，可以满满当当塞满两个洋基体育场。

其中，小学生“无家可归”的比例最高，纽约市为此不得不增加社工数量——从43名增加到70名，并每年投资1600万美元，帮助应对这一问题。

对于纽约市每年“无家可归”学生逐年增加的情况，市政府官员指出，主要原因在于贫穷、失去可负担的住房、家庭暴力等。

在斯维特看来，“无家可归”学生问题的严重，不仅在于数量高——差不多每10个学生中就有1个，还在于“无家可归”学生能否获得良好教育，“必须采取行动确保无家可归的孩子依然能获得良好的教育，以免陷入贫困的循环。”

不过，数据显示，“无家可归”学生旷课情况更为严重。根据纽约市审计办公室编篡的报告，平均而言，每个“无家可归”学生旷课总量超过一个月，而在92%情况下，市教育部门无法联系到这些孩子的家长，让家长按要求的那样给孩子请假。

此外， 15日的数据还显示，去年，芝加哥公立学校大约5%的学生无家可归，而在2016年，超过3%的洛杉矶公立学校学生无家可归。

美大城市无家可归者增多

纽约出现的“无家可归”学生创新高的情况，恰恰反映了美国大城市“无家可归”者数量增加的现实。

据美国媒体报道，美国政府的一项最新调查显示，2017年有近55.4万人无家可归，这也是自2010年以来，无家可归人数首次上涨。

纽约、旧金山、洛杉矶等大城市无家可归者数量增加明显。美国住房及城市发展部公布的年度数据显示，2016至 2017年，加州无家可归人口增加了13.7%。随便一个平常的夜晚，加州都有约13.4万人没有住处。而加州无家可归人数的显著增加，与该州大城市洛杉矶无家可归人数增加有关。官方数据显示，洛杉矶有6万多人无家可归。

专家分析称，随着洛杉矶等地房价进一步上涨，生活成本进一步推高，这个问题正变得日益严重。

美国华盛顿大学的一项调研显示，以洛杉矶为例，该市的房价每上升5%，市内就会增加2000名无家可归者。美联社称，普通人距离永远失去居所可能仅隔一次小小的变故，比如一次生病或者失业。