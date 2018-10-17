合资车企股比放开 行业拐点已难免

晨报记者 林劲榆

随着华晨宝马股比放开消息落地，汽车板块开始了 “跌跌不休”，而笼罩在车市上空的阴霾还不止于此。

根据深万一级行业指数，汽车板块已连续五日跌幅已经超过10%，华晨宝马股比放开的震荡正在车市持续作用，与此同时，今年车市整体行业更为低迷，负增长已无法改变。

汽车板块连续下行

昨天，两市汽车板块下跌1.89%，延续了近一周以来的低迷表现，连续五日的表现来看，汽车板块已连续下跌11.09%，上周一以来，一汽轿车、上汽集团、福田汽车、长安汽车的跌幅均超过15%。

尤其在10月15日，汽车板块出现大幅下跌。汽车整车板块20多只个股中，仅比亚迪微涨1%，其余均全线重挫，其中长城汽车接近跌停，北汽蓝谷、长安汽车跌幅逾7%。此外，跌幅超过5%的还有广汇汽车、金杯汽车和海马汽车。

从整个汽车板块来看，领跌的无疑就是在港交所上市交易的华晨中国，该股10月以来，跌幅已经超过40%。

10月11日，华晨中国发布公告，证实了宝马收购的真实性，称宝马向该公司要求向沈阳金杯汽车收购华晨宝马汽车之25%股权，预期将不迟于2022年进行，华晨中国成为第一家尝试“股比限制”放开的车企。

由于担忧股比放开会在整个汽车行业推开，汽车板块出现了资金外流。市场分析人士表示，宝马将持有华晨宝马股权至75%份额，这或引发其他车企有同样的诉求，自主品牌的生存问题或面临挑战。首先原来业绩依赖合资品牌的车企将遭受业绩滑坡，特别是严重依赖于合资品牌的车企，比如华晨中国和北京汽车；其次，价格混战下，自主品牌生存堪忧，自主品牌亏损或将持续扩大，而像吉利这样优质的车企面临激烈的竞争也将使业绩放缓，长城的转型之路将更加的曲折。

负增长已是大概率

从合资车企中获得的收益有可能下降，而车市总体环境今年急转直下、持续低迷，笼罩在车市上空的浓雾还没有散去的迹象。

近日，中国汽车工业协会发布月度产销数据显示，今年9月汽车产销同比大幅下滑。“9月份的销量降幅远超预期，我们低估了市场多类因素对消费端的冲击，对车市造成的影响。”中汽协秘书长助理许海东表示，“现在看来，今年出现负增长的可能性很大。”“现在的问题不是全年零增长或者微负增长，而是负增长的幅度会是多少，从9月的趋势来看，肯定不止1%。”许海东说。

9月产销数据显示，在19家上市公司及旗下品牌中，仅上汽乘用车、吉利汽车、东风本田、东风日产、东风英菲尼迪、比亚迪保持了同比增长，自主品牌方面，海马汽车9月仅销售4380辆，同比下降-53.61%，合资企业领域，长安福特和东风雷诺的同比跌幅最大，跌幅均超过了60%以上。

多位业内专家和车企高层表示，若无政策刺激，车市难以回暖，将持续低迷。不过，中汽协副秘书长师建华对记者表示，中汽协不会作出购置税减免相关提议。