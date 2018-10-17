两融余额跌破8000亿创近四年新低

晨报记者 曹西京

沪深交易所最新数据显示，截至10月15日，沪深交易所融资融券余额报7880.84亿元，较上日减少49.86亿元，续创四年新低纪录。

两融余额与大盘走势一致

15日，沪市两融余额报4797.09亿元，较上日减少29.60亿元；深市两融余额报3083.75亿元，较上日减少20.27亿元。而就在上周五(10月12日)，沪深交易所融资余额已经跌破8000亿元大关，报7930.7亿元。由于15日再度出现49.86亿元融资净偿还，最新融资余额已经进一步降至7880.84亿元。

自2015年6月创出逾2万亿天量后，A股融资余额基本上呈震荡走低态势，两融余额在2016年5月跌至阶段最低点8209亿元，当时距阶段低点仅一步之遥。今年1月24日，两市融资融券余额八连升报10813亿元，创下2016年1月11日以来新高。其后受股指再下台阶、去杠杆与强监管等多重因素影响，今年的融资余额进一步回落。可以说，两融余额尤其融资余额的走势与大盘基本一致，即大盘涨时投资者会融资加仓，大盘跌时投资者不愿加杠杆，或偿还融券。

仍有个股获融资客青睐

在两市整体融资余额持续下降之际，仍有部分股票获融资客青睐。

东方财富CHOICE数据显示，到10月15日，国机汽车、恒逸石化、新钢股份是近一周融资余额上升比例最快的前三只股票，近期他们的股价均大幅下挫，不排除部分杠杆资金借机抄底。

按规定，单只股票的融资监控指标达到25%时，交易所可在次一交易日暂停其融资买入。

统计显示，到10月15日融资余额占流通市值占比超过20%的有9只股票，分别是全柴动力、蒙草生态、数码科技、和佳股份、恒泰艾普、鹏博士、亚通股份、创业科技、中国中期。一般来说，个股融资余额占比较高，意味着入驻资金的杠杆程度高，对股价有一定的助涨助跌作用，但一旦股价大幅下跌，有可能引发融资偿还潮，短期继续下行的压力较大。