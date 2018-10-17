晨报记者 韩忠益

昨日上午，沪深两市冲高回落，沪市继续受阻于2600点，创指震荡下跌，盘中证券、银行、国防军工等板块涨幅居前，但证券股率先疲软，连累股指迅速下滑。最后沪市再次下挫21点。大盘现在处于“没有人管”的状态，继续看跌是现在小散回避风险的一致认识。

深圳本地股获支持

深圳市政府将成立专项小组，安排数百亿专项资金，从债权和股权两个方面入手，以市场化、专业化的方式，降低深圳A股上市公司股票质押风险。目前，相关机构根据“基本门槛”已初步筛选出20至30家符合条件的企业。

有机构人士指出，由于深市上市公司多为中小企业，其对流动性的需求更加迫切。此次监管层出手设立专项基金有望改善市场流动性，能在一定程度上缓解企业面临的爆仓风险。从盘口看，近日相关板块和个股走得确实不错。

国改股涉深水区

十八大以来，新一轮的国企改革不断涉“深水区”、啃“硬骨头”。当前复杂多变的形势，对深化国企改革提出了新的迫切要求。近日召开的全国国有企业改革座谈会提出，要准确研判国有企业改革发展的国内外环境新变化，从战略高度认识新时代深化国有企业改革的中心地位，充分认识增强微观市场主体活力的极端重要性，坚持稳中求进工作总基调，按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，以“伤其十指不如断其一指”的思路，扎实推进国有企业改革，大胆务实向前走。

根据安排，入选企业要制定好各自的综合改革实施方案，在9月底前上报，明确具体改革目标、改革举措、责任分工、完成时限等，并制定好工作任务台账，各地国资委和中央企业集团公司是方案审核把关和指导推动实施的主体。

3500点行将不保

上周末的利好消息并未给市场带来提振作用，反而引来进一步暴跌，从技术上看，越是下跌越是接近底部区域。这不是一种情绪麻木的表现，而是越是下跌，问题越多，管理层越要考虑怎么才能安全度过危机，比如A股已经存在过度股权质押风险，债务违约更趋频繁，而股指的持续下行令越来越多股票面临平仓威胁，进而加剧跌势，这是管理层不得不慎重的地方，大盘下跌，小散损失惨重，上市公司一样危机四伏。

君不见，下半年以来，随着资本市场波动加剧，地方国资接盘民营企业股权的步伐也在不断加快。迄今为止，包括深圳在内，山东、福建、四川、河南等十余个省市的国资，均已下场接手民营上市公司股权，提供流动性支持。据不完全统计，2018年至今已有近160家上市公司的大股东签署了股权转让协议，其中22家接盘方为国资，接盘总市值已超过1330亿元。

技术上，目前大盘处于2827点下跌以来的回抽整理区间，时空转换仍然不够彻底，虽然K线指标背离严重，但沪市大概率将在跌穿3500点后才能有像样的反弹。