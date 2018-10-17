风 雨

日前，证监会发布实施《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》(下称《沪伦通监管规定》)，沪伦通创新业务的各项监管规则正式敲定。业内人士认为，《沪伦通监管规定》的发布实施，为沪伦通推出正式鸣响了政策发令枪。

按照既定时间表，沪伦通拟于今年年内正式启动交易，届时将出现沪伦两地市场企业互挂首单。按照当前工作进度，沪伦通最早可能于12月初成行。

“进入10月，万众瞩目的沪伦通准备工作可谓驶入了快车道。10月15日至11月中旬，上交所将向券商开放全天候测试环境。券商端在完成系统开发等工作后，将根据自身准备情况接入测试环境，通过测试后向上交所提交开通交易权限的申请。从本月底起，上交所还将安排三场全网测试，测试内容包括业务功能、业务系统、应急场景、故障演练等。看来沪伦通在今年内登场已经没有悬念。”高智说。这标志着我国资本市场对外的大门是永远敞开的。

“沪伦通到底是利空还是算利多，我看网上有很多不同的观点，到底该怎么理解？”娇娇问，这年头，炒股都能炒成专家，各种专业知识层出不穷。

“我想把它理解成利空还是利多，本身就很狭隘，也不科学。在我看来，至少有一点是明确的：沪伦通除了能为A股市场带来最直接的外资支持外，更能引进一种以价值投资为导向的投资理念。国外投资者崇尚价值投资，大资金往往会选择价值蓝筹股，这段时间，大A中的大金融、超级品牌股为什么一再逆势走强？我估计就与未来沪伦通资金要进来有关。”高智说。令人稍感遗憾的是，个人投资者参与沪伦通存托凭证交易，应当符合几个条件，其中申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币300万元(不包括该投资者通过融资融券交易融入的资金和证券）的规定可能会阻止很多中小投资者参与。

今日行情预测：探低整理仓位：70%

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