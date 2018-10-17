途牛网、驴妈妈等网站默认勾选保险 消费者蒙受损失-专家：加强自主选购保险意识

晨报记者 李俊 杨晓东实习生 杨瑷竹 贺岸雄

日前，多名消费者向晨报记者反映，包括途牛网、驴妈妈等多家知名旅行网站在销售产品时默认勾选搭售保险，不少消费者因此蒙受损失。保险专家提醒，消费者在加强自我保护的同时，也需加强对保险的认知，在外旅行按需购买保险很有必要。

默认搭售

最高费用可达上千元

“我在旅游电商平台为家人选购十一假期旅游产品时，就遇到了搭售保险的情况。在选择完旅游产品、填写好相关信息后，付款时却发现比之前的价格多了好几百块，再回去仔细一看，原来是给我默认勾选了保险。”假期结束刚从普吉岛旅行回沪的市民刘女士向晨报记者表示。

近年来，在线旅游平台推出的旅游产品广泛受到消费者的追捧。但同时，一些旅游电商平台利用此契机，在消费者为产品付费时，出现了“默认勾选搭售保险”的行为。

以途牛旅游网为例，记者登录途牛网官网随机选择了一款编号为210170567的“巴厘岛5或6日游”跟团游产品。随后，记者选择出行时间为11月9日至11月13日，出行人数为三人，其中包括两个成人和一个儿童。选择完成，点击立即预订跳转到订单页面后，记者在核对结算信息时发现，两个成人的费用为12798元 （6399/人*2），儿童费用为5499元，出游团费共计18297元，但总价却为19677元，多出的1380元即为平台系统自动默认勾选的保险费用。

记者注意到，在该项产品订单页面的保险方案部分，系统自动默认勾选了意外险和取消险中的两项保险，分别为160元/人的“人保乐享海岛出境保险全面方案（出游1-7天）”和“太平洋旅程取消险方案11”。

值得一提的是，除了跟团游，途牛旅游网的自由行、国内游、国外游、邮轮游等多个板块的产品均存在上述类似的“默认勾选搭售保险”现象。而所搭售的保险根据目的地、出行时间、出行人数不同，费用几十元至上千元不等。

利益驱动等原因

导致搭售行为屡禁不止

旅游电商平台在未经消费者同意的情况下，系统自动“默认勾选及搭售保险”的行为，误导消费者消费行为的同时，也侵犯了消费者的合法权益。

事实上，保监会早就相继对违规平台进行过处罚。2016年，上海保监局指出携程旅行网销售保险产品过程中存在违法违规行为，并在去年对携程保代进行了罚款。

处罚多次，为何旅游电商平台“默认勾选搭售保险”行为还是屡禁不止，业内人士分析称：“屡禁不止，一方面说明这种商业模式有着强大的利益驱动和路径依赖，另一方面也反衬出监管手段或者力度的不足，两害相权取其轻，使得违法者铤而走险或者明知故犯。”

针对这一情况，年初保监会下发了关于在线平台“搭售”保险的风险提示。提示明确指出，在线平台默认勾选的保险产品，通常在票务、酒店预定页面设置默认勾选项，如默认勾选人身意外伤害保险、退票险等，由于勾选项字体偏小或不易引起注意，致使消费者忽略取消勾选项，从而“被选购”相关保险产品。还有部分“搭售”行为通过附加条件进行，如在提供某些优先服务时将购买相关保险产品作为附加条件。

值得注意的是，保监会指出，在线平台“搭售”保险通常未明确列明承保主体或代理销售主体，也未完整披露保险产品条款等相关重要信息，侵害了消费者的知情权、自主选择权等权益。

消费者需加强

自主选购保险意识

保监会在风险提示中提醒消费者在通过某些在线旅游平台（OTA）或网上APP订购机票、火车票时要关注勾选项目，核对在线消费账单，了解自身权利，谨防权益受到侵害，在主动选购保险的过程中，也要注意识别相关风险，留意所购保险的保障内容以及条款限制条件。

法律专家也提醒消费者，在购买旅游产品时，一旦购买了强制“搭售”产品，要注意保留相关证据。同时，专家也表示：“消费者不应‘谈保色变’，在旅游前需要加强购买保险的意识，否则旅行中一旦遭遇不测，将无法获得相关保障。当然，消费者应根据自己的需要，自主选购保险产品。”

此外，针对该现象监管不严的问题，专家认为：“建议监管应当依法采取更为严厉的手段和力度，在处理兼业代理单位的同时严肃处理合作保险公司，必要的情况下可以责令停止接受此类新业务，釜底抽薪；对于兼业代理单位，必要的情况下可以撤销其兼业代理资格。”

显然在这件事上旅行网站犯了大错，尤其是在默认勾选的情况下，许多消费者买了保险而不自知，即使出了意外也不会去申请理赔，其行为与欺诈无异。但换个角度想想，这些随票销售的保险到底有没有必要呢？

意外险为出门旅行必备

据了解，无论是选择哪种交通工具，意外险是大多数人最为关注的险种。但记者在上海南站采访刚下火车的万先生，问他是否会主动选购火车票的意外险时，他打趣的道：“虽然我知道买一份更安心，但还是不会买，因为真正到了意外发生时要考虑各种问题，比如发生意外被甩出车外，就很难界定到底是在车内受的伤还是车外受的伤，理赔的时候很有可能会被拒赔的”。事实上，乘坐火车的事故率还是很低很低的，这类保险本质上是特定场景内的乘客人身意外伤害险，包含了意外身故险、意外伤残险、还有意外医疗险，但是乘意险有一个特点即场景固化，也及上面万先生提到的一个老梗中存在的问题。

随后记者联系到曾在美国留学的小涛，请他聊聊乘坐飞机的情况，他说了一句实在话：“如果飞机真的失联，那我的家人还要继续生活啊，买个1000万保额的意外险，留给家人，就是这么简单。”接着他又向记者透露：“其实身边经常需要乘坐飞机的朋友，购买的话往往是保一年为期的，价钱比和飞机绑定的二三十元的保险更划算。”

通过亲自对比携程、途牛、飞猪等用户常用平台的火车票和飞机票的意外险，记者发现飞猪的火车票意外险中，有五种保险方案不同价格 3元、5元、10元、20元、30元，均为意外身故险＋意外医疗险。最高意外身故保额120万，意外医疗保额10万，最低意外身故保额30万，意外医疗保额1万。购买须知板块包含消费者最需关注的在线平台推荐保险产品的保费、保险责任、保险期限、保险金额等重要内容。从实用性上考虑，确实值得肯定。此外，在飞猪火车票保险的下方直接显示——如需电子保险发票，请填写邮箱，消费者权益能有所保障。

相比较而言，飞猪的航空意外险也很有特色——一方面，飞猪平台每人投保的最高分数可达2份，而其他平台均为1份。另一方面，飞猪保险方案的选择也更多，分多种20元、30元、40元，保额也分为170万、260万、400万。

紧接着记者在用携程购买火车票时，购票界面未出现保险选择，票价却明显更贵，原因出在用携程买票会有一个默认选择的40元优惠券，无法取消。携程的航空意外险，保费30元，最高赔付320万元|航段，选择方案虽不多，保费所对应的赔付额上来看还是不低的。

而在途牛的火车票购票过程中发现仍然是默认选购了出行保障，保费价格整体也比前两个平台要高，其险种为交通意外险，分为10元、20元、30元三类，最高保额分别是 80万、100万、120万，均包含火车意外和火车意外医疗。在点开其详情页面链接后，记者发现该保险的投保人解除合同可能会遭受一定的损失，如已发生保险金给付的，投保人不得要求解除本合同。途牛的航意险选择分为两款：航意险 A款，保费30元，意外身故、伤残赔偿200万，意外医疗赔偿1万；航意险B款40元，意外身故、伤残赔偿350万，意外医疗赔偿3万，整体来看，保费与对应的保额不如飞猪上实在。

需要注意的是，航意险的免责说明细则较多，大家还需根据自身情况仔细阅读，以免造成不必要的损失。火车票意外险中，大多数承保区域为中华人民共和国境内，不包括香港、澳门及台湾地区。

延误险和退改险可酌情选择

关于飞机的延误险和退改险，总体来说购买与否取决于一些个人临时的客观原因。习惯性提前买好出行机票的陈女士说：“一般来说，自己会在买票前规划好最近事物，顺便关注下未来的天气状况等自然因素，没有问题的情况下通常不买”。但是她也补充道：“若近期事务繁忙，行程不太确定，会选择购买退改险，以备不时之需。”

同样的方式，记者对比了这三家公司的延误险和退改险的情况：携程机票退改险保费20元，随意退赔偿机票退票费80%，是退改险中最不拖泥带水的，值得推荐。但携程没有单独的延误险，延误赔偿包括在其40元的航意航延组合险中，延误上主要是按延误时长而定。其中有一条：航班起飞延误10-30分钟内，且到达延误不足4小时，且未发生返航、备降、取消，10-20元等值机票代金券，让人倍感鸡肋。只有到达延误4小时以上，才能得到200元的保额。

途牛，无忧退票险40元，最高退票费80%，保额虽有2000元，但在出险理赔时，实际损失金额与保险金额两者取低。延误险20元，航班延误时间晚于原定到达时间2.5小时及以上赔付300元，航班起飞后备降迫降，赔偿100元，用户体验感还是不错的。

飞猪的机票退票险是相对较贵的，保费51元，赔付损失金额的80%退票损失（损失金额=购买机票实付金额-退票退款实退金额）。与携程相同的是，飞猪也没有特定的延误险，延误险包括在了40元的组合险中，并且没有显示相关实施方案。这样看来携程的退改险更为实惠。

专家支招

分析多个平台的情况后，记者连线某知名保险公司经理，他为我们提供了更为专业性的建议。如果消费者主动选择购买在线平台推荐的相关保险产品，以提高保险保障水平，需要留意以下方面：“一方面，留意所购买保险的保障内容。部分在线平台销售的保险不能主动弹出保险条款页面，需要点击页面条款链接，消费者往往因此忽略保险条款内容。建议消费者留意在线平台推荐保险产品的保费、保险责任、保险期限、保险金额等重要内容，并选择购买符合自身保险保障规划和实际需求的保险产品。另一方面，留意保险条款的限制条件。消费者应仔细阅读保险条款，特别是了解掌握保险产品的责任免除条款，以及投保地域、就医、退保和特别约定中的限制条件等，以更好地维护自身权益。”