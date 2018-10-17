健康的银行流水好处多

见习记者 商依琳

近日，市民袁女士向记者反映，月收入2万的她申请房贷却被拒绝了。究其原因，原来是因为她之前裸辞过一段时间，新公司又刚过试用期，看半年银行流水，不够持续和稳定。

银行流水虽然每个人都有，但不是到了需要的时候，几乎没有人知道它的重要性。一份不稳定的银行流水可能造成各种严重后果，比如贷款被拒、签证被拒等等。

市民们应当充分了解银行流水的意义并重视起来，记者通过全方面梳理给大家提供一份健康银行流水指南。

什么是健康的银行流水

银行流水是指银行活期账户 (包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录。根据账户性质不同分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。

市民们接触较多的应当是个人流水，可以简单地将其分为三类：工资流水、自存流水和转账流水。工资流水是公司每个月固定时间将工资转入我们账户的流水，来源通常是企业的对公账户。这类流水的“含金量”最高，因为银行等金融机构往往比较认可这一类型。其中，明确标示有“工资”或“代发”字样的工资流水，在贷款的时候往往最被银行等金融机构认可。自存流水则是我们去银行柜台或者ATM存入现金的流水。而转账流水就是我们的账户和其他账户的互转流水，比如收到房租等记录就属于这一类型。

而健康的银行流水最重要的一点就是要确保每个月都有固定收入。大多数人每个月都有工资作为固定收入，基本不需要担心银行流水不稳定。但是如果像市民袁女士一样，之前裸辞过一段时间，新公司又刚过试用期。即使月收入2万属于较高水平，光看其半年银行流水还是不够持续和稳定，她申请房贷便被拒了。所以，在申请贷款前尽量不要长时间处于无工作状态，也不要频繁跳槽造成银行流水极不稳定。

另外，如果工资是以现金形式发放的，也应该选择每个月按照固定时间存入银行账户。这样一来，虽然不是明确标示有“工资”或“代发”字样的工资流水，银行也会酌情将这些自存流水看作工资流水。

此外，要提醒市民们的是银行转账的信息也都是有记录的，所以不要恶搞备注。刘先生曾经为了搞笑将给妻子的转账备注写上了某些不良信息，最终在申请贷款的时候导致了审核不通过。市民们千万重视转账的信息，不要造成刘先生这种得不偿失的结果。

这些情况都需要银行流水

了解了银行流水的含义，市民们也要知道有很多情况下都需要被查验银行流水。这里介绍几种比较常见的情况：银行贷款、出境签证和劳动仲裁。

第一种情况是向银行申请贷款，这在生活中十分普遍。不管是买房申请房屋贷款，还是买车申请汽车贷款，又或者是临时资金紧张申请消费贷款，都需要你提供自己近三到六个月的银行流水，因为银行流水是用来考核一个人是否有有能力按时还款的好标准。

从银行流水来判断，一般银行审批的贷款，每月还款额会在月收入的50%以内。另外，有种说法，如果一笔钱不在账上过夜，收到立刻转走，会不算作有效流水，可能会影响贷款。

张小姐告诉记者，她习惯将钱存在余额宝里，每次工资一到账转手就转入了余额宝，很担心这样会影响自己的银行流水状况。业内人士向记者表示，对于贷款来说，明确有“工资”/“代发”字样的流水，即使很快转走对贷款影响不大。但是为了保险起见，如果有贷款需求的市民可以致电银行客服，确认意向银行的具体规定。

第二种情况就是办理出境签证的时候需要提供银行流水。选择出境旅游，尤其是去某些发达国家，办签证的时候，可能需要提供银行流水或者其他资产证明来证明申请人的经济能力。部分发达国家签证，对于银行流水的要求比较高。

业内人士建议，可以提前几个月操作一下自存流水，也就是自己在每个月的固定时间，去ATM机或柜台存入现金。而且银行流水虽然可以一定程度上证明你的收入情况，但不代表全部的资产情况。无论任何情况，都不要办理假流水，银行流水不够的时候，一般也可以通过提供纳税证明、大额存单、房产证等其他材料证明资产。如果是贷款的情况，自己的资产不够，也可以通过增加共同还贷人，添加担保人等方法来解决。

最后一种情况是在劳动仲裁中使用，相比前两种比较少发生，但是一旦碰上只有银行流水在手才能保障自身的权益。夏先生曾经被一家公司拖欠了薪水，申请劳动仲裁的时候，公司抵赖说没有开过那么高的工资，并以公司缴纳五险一金记录为依据，其实该公司并没有按工资全额来缴纳五险一金。夏先生果断向劳动局提供了银行流水，以此证明自己的工资收入，最后顺利拿到了公司拖欠的薪资。

如何获取银行流水

需要银行流水的地方那么多，到底应该怎么获取呢？如果只是想查看自己的交易记录，就不必特地跑一次银行了。目前，除了传统的银行柜台查询方式之外，还有很多种方法都可以查询。可以在银行网银端、手机银行APP端查询，或者拨打银行客服热线，根据语音提示查询。

如果是需要提交纸质版的银行流水，那就需要亲自去银行网点办理了。打印银行流水一般有两种方法：银行柜台或自助查询机都可以打印。第一种方法客户需要带上身份证和银行卡，找到该银行卡或存折所属银行的网点，并和柜面的工作人员说明打印流水的时间段皆即办理。需要注意的是时间段超过半年的，部分银行可能会收费。另一种方法仍然需要带上银行卡或存折去网点，在自助查询机自行打印，如果有什么不懂都可以咨询银行大堂经理。

另外，由于自助查询机打印银行流水极其方便，部分客户会选择一次打印多张以备不时之需。这样一来，就会产生多余的银行流水账单。业内人士提醒，打印出来的的银行流水账单即使没用了，也不要随意丢弃，以免泄露了重要的个人信息。