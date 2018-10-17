上海文化十强评选活动昨揭晓-激发智慧，争创文化标杆

晨报记者 詹 皓

由第一财经主办的第二届“上海文化企业十强”“上海文化企业十佳”“上海文化十大创新创业人才”“上海文化十大品牌活动”评选活动昨天揭晓，本市一批优秀文化企业、个人和品牌活动得到表彰，并通过现场交流相互激发智慧，争创勇担社会责任、确保高品质供给的文化标杆。

具备创业示范，发挥带头作用

上海阅文信息技术有限公司等获得第二届上海文化十强企业；上海米哈游网络科技股份有限公司等获得上海文化十佳企业；上海哔哩哔哩科技有限公司董事长兼CEO陈睿等人获得上海文化十大创新创业人物；上海国际电影节等获得上海文化十大品牌活动。

主办方表示，入选的十强文化企业在规模实力、行业引领、地区贡献等方面发挥着杰出的带头作用；入选的十佳文化企业在促进产业融合、新业态培育、商业模式创新等方面体现了卓越的市场竞争力；入选的文化创新创业人物在锐意改革、积极探索，创造良好社会效益和经济效益等方面具备显著的创业示范性；入选的创业品牌活动结合上海文化品牌建设，体现出上海文化标识度和影响力。

责任意识为先，把握市场需求

本次当选的上海文化十强体现出某些共性，首先，他们都以社会效益为先，坚持使命意识，不被市场牵着鼻子走。华东师范大学出版社有限公司坚持社会效益第一，精心组织主题出版，完成重大出版工程，并积极探索融合出版，构建良好的教育出版生态圈。

开心麻花则坚持积极向上、充满欢乐但又不失责任感的喜剧精神，持续以正能量点燃和带动沪上青年白领文化消费的热情。

文化十强企业都能精准地把握市场需求，强化优质文化供给。量子体育牢牢把握住电竞体育迅猛发展的机遇，深耕十几年，业已成为亚洲领先的电竞内容服务商。

开心麻花以原创为引擎，通过演绎都市小人物故事，让普通百姓感同身受，2014年演出喜剧 71场，2017年演出486场，平均上座率近70%，年观演人数超过30万人次，由此培育出上海的舞台剧市场。

讲好中国故事，助力走向世界

文化十强还助力中国文化走出去，向世界讲好中国故事，传播好上海精彩。华东师范大学出版社成功输出了中国的教材版权，扩大了中国教育研究在国际上的话语权和影响力。

克顿传媒的剧集发行到了全球200多个国家和地区，涵盖一带一路沿线60多个国家和地区以及所有的G20国家。公司的电视剧《亲爱的翻译官》被翻译成23种语言，《微微一笑很倾城》在网络同期播出榜单中力压韩剧，《何以笙箫默》进驻美国的视频网站，《三生三世十里桃花》这个中国神话故事受到世界观众的欢迎。

以运营文化创意产业园区闻名的德必集团，业已在上海、全国乃至美国、意大利成功签约70个文化创意产业集聚区，未来3到5年还将积极进行全球化布局，把德必的文创产业园开到伦敦、巴黎、米兰、纽约、墨尔本、特拉维夫等全球文创的核心城市。

上海文化企业十强

上海阅文信息技术有限公司



上海新文化传媒集团股份有限公司

上海文广演艺（集团）有限公司

上海巨人网络科技有限公司

上海新华发行集团有限公司



上海朵云轩艺术发展有限公司



上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

上海灿星文化传媒股份有限公司

三七互娱（上海）科技有限公司

华东师范大学出版社有限公司

上海文化企业十佳

上海米哈游网络科技股份有限公司

上海风语筑展示股份有限公司

上海开心麻花文化传媒有限公司

上海幻维数码创意科技有限公司

上海笑果文化传媒有限公司

上海看榜信息科技有限公司



上海大光明文化（集团）有限公司

上海五岸传播有限公司



上海恒润文化集团有限公司



上海音乐出版社有限公司

上海文化十大创新创业人物

陈 睿 上海哔哩哔哩科技有限公司董事长兼CEO

陈永聪 上海恺英网络科技有限公司CEO



程 杭 虎扑（上海）文化传播股份有限公司董事长

房 迎 上海剧酷文化传播有限公司总经理



顾黎明 完美世界游戏有限责任公司总经理兼高级副总裁

林 奇 游族网络董事长兼CEO



应书岭 量子体育VSPN董事长兼CEO



于志庆 上海市广播影视制作业行业协会副会长兼秘书长

余建军 喜马拉雅联合创始人、联席CEO



张 东 上海宽创国际文化科技股份有限公司董事长

上海文化十大品牌活动

上海国际电影节



上海书展暨“书香中国”上海周

中国上海国际艺术节



上海旅游节



中国国际数码互动娱乐展览会

上海双年展



上海之春国际音乐节

上海国际芭蕾舞比赛

上海市民文化节



上海·静安现代戏剧谷