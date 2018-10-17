从电视“跳槽”到舞台？晨报记者对话易中天-“我是中国话剧界年纪最大的新人”

晨报记者 邱俪华

经过半年多的软硬件升级，上海城市剧院将于11月以全新面貌与观众见面。由易中天担纲编剧的话剧《模范监狱》将作为剧院重装开幕的首演大戏，于11月2日、3日亮相上海城市剧院。昨天下午，为剧院新演出季热身的易中天特地赶到上海，接受了记者的视频专访。他说：“我是中国话剧界年纪最大的新人。”

十岁时看剧的场景我到现在都还记得

新闻晨报：从没写过舞台剧，觉得难么？

易中天：话剧介于电影和戏曲之间，电影要求情节最复杂，密集切换。戏曲要唱，要有武打，情节相对简单，像《借东风》，诸葛亮故事不多，但唱的要求很高。话剧对于情节性的要求虽然介于两者之间，但是我对自己的要求更高，所以采用了三一律的结构，就是同一时间、地点、事件，不换场不中场休息，就在两个小时里完成，这是有难度的。

新闻晨报：据说你十岁就想写话剧了，为什么过了六十年才 “突然实现”这个心愿？

易中天：我从小就很喜欢舞台剧。我生在武汉武昌区大东门，那里有条路直通一个剧场，叫湖北剧场，是当年张之洞阅兵的地方。湖北剧场经常上演话剧。武汉当时有两个话剧演出单位，武汉话剧院和湖北话剧团，当时也没有双休日，就是每星期六晚上有演出。我从小就在那里看戏，看了很多很多，中国外国的名剧我都看过。我自己觉得最可以拿出来嘚瑟一把的是，1957年，我在湖北剧场看的梅兰芳先生的《贵妃醉酒》，这个太牛了。当时我十岁，买了一张站票，爸爸把我抱在怀里看的。（那个场景）我到现在还记得。

新闻晨报：隔了六十年才写，就写一部话剧？

易中天：也不排除我将来会写一部京剧，我将来是肯定会写一部京剧的。其实，音乐剧、戏曲、舞台剧，我都喜欢。

希望上海观众喜欢然后再发发朋友圈

新闻晨报：写话剧，您觉得现在的观众会买账吗？

易中天：对于演员来说，演一部话剧的收入，要远远低于影视；对于观众来讲，话剧的票价则比看一场电影贵得多。这个事情算起来是不合算的买卖啊，为什么还有人演，还有人看呢？我在北京问北京人艺的朋友，他们的回答是只有演舞台剧演话剧，才有可能成为表演艺术家！我在上海问了很多观众，上海有很多话剧迷，一有演出就看，我知道很多话剧票是买不到的。我就问他们，你们为什么要看呢？他们的回答就是，高级呀。看舞台剧是一种高雅的艺术欣赏行为，（就是）上海人讲的“腔调”。

新闻晨报：很多观众是被您在电视上的魅力征服的，有想过什么时候也在舞台上展示一下这种魅力吗？

易中天：这个没想过，我的事情说不清楚的，实际上我做什么决定是没有计划的。我的决定全部来自灵感，灵机一动，热血沸腾，可能这个事情就成了。就包括我写这部话剧，我其实没有想过要去写话剧，虽然我十岁开始看话剧，花了六十年的时间终于圆了这个梦，成了中国话剧界年纪最大的新人，但是写这个戏完全是灵机一动。我就是在高铁上坐着看手机，发现有一个评论说“陈光标演砸了”，我就说“演砸了”这个事情挺好玩的，如果说一台戏，写的就是关于“戏演砸了”，多好！这才灵机一动写了这个戏。所以将来再做什么事情我是不知道的，可能灵机一动就再做成个什么事儿。

新闻晨报：那您最近“灵机一动”做的事情是什么？

易中天：我在继续完成我的《中华史》，我还是以写作为主。

新闻晨报：有什么要特别对上海观众说的吗？

易中天：希望他们喜欢这部戏，而且希望他们喜欢以后发朋友圈！