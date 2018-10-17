城市剧院下月“重装上阵”等你来

晨报记者 邱俪华

为迎接2019年在上海举办的第12届中国艺术节，位于闵行区都市路4889号的上海城市剧院，今年3月开始了工期超过半年的全面修缮和软硬件升级改造工程。11月，上海城市剧院将以崭新面貌回归。昨天，剧院举办了主题为“进剧场，近世界”的上海城市剧院开放日暨重新开幕盛典活动。

新配置带来世界级观演体验

采访中，城市剧院艺术总监房永年接受记者专访，详细揭秘了剧院整修的成果。新开幕的上海城市剧院最多可提供约1100个座位，分为上下两层观众席。硬件方面，剧院更新、升级了舞台、灯光、音响等核心设备，修缮后的舞台技术设备达到国家A类剧场的标准，在整个上海剧院硬件设施排名中位列前五。值得一提的是，观众将在这里看到两块目前上海所有剧院中最大的高清LED屏，用于播放字幕和高清宣传片，观剧体验可见一斑。

剧院的软实力方面也不容忽视，上海城市剧院升级引入了大麦票务系统，依托阿里大文娱·大麦强大的票务渠道和成熟数据服务，互联网+、大数据、A I智能等概念将被引进并落实到上海城市剧院的票务系统和观众服务中去，全面推进“无纸化票务系统”，打造西南区首家“智慧剧院”。房永年表示，未来从买票到刷票进场，观众都可通过手机“一机完成”，体验便捷的“智能观剧”。

演出、活动、课堂，升级文化新空间

活动现场，上海城市剧院发布了今年11月、12月以及2019年一整年的“演出活动计划”“艺术教育计划”和“升级会员服务计划”。今后的上海城市剧院将更专注于为“家庭”服务，精心挑选一系列适合家人一起来观看的演出，形式包括话剧、音乐剧、舞蹈、儿童剧、传统戏曲等。

今年11月、12月，上海城市剧院将带来10场不同类型的演出，除了易中天的《模范监狱》外，还有澳大利亚昆士兰芭蕾舞团的《仲夏夜之梦》、上海芭蕾舞团豪华版《天鹅湖》、上海歌舞团扛鼎之作《野斑马》等。2019年1月6日，匈牙利柯达伊爱乐乐团将登上上海城市剧院的舞台，献上新年音乐会。随后的春节期间，京剧、越剧、昆曲等名家将在剧院献上“新春戏曲名家新年演唱会”。2019年是新中国成立70周年，剧院将推出包括芭蕾舞剧《闪闪的红星》、舞蹈《天边的红云》、京剧《北平无战事》等在内的红色爱国主题系列演出。至于剧院的品牌项目“城市乐章·室内乐与钢琴独奏系列”，上海城市剧院将邀请超过10个国家和地区的艺术家为观众献上15场音乐会。

除了展示舞台艺术，剧院还将在艺术教育方面继续发力，朱宗庆打击乐乐团成人活力班、芭蕾王子蔡一磊古典芭蕾课堂、“爱作剧”音乐剧班以及中国传统戏曲培训班将陆续和观众见面。同时，为了更好地服务观众，上海城市剧院还推出“会员升级计划”，将五星头等舱服务的概念首次引入剧场服务体系，只要有一颗爱艺术的心，就有机会成为剧院贵宾会员。此外，剧院还将把各类与演出有关的衍生活动或艺术教育安排带到周边社区，继续深入打造西南地区“文化课堂间”，为社区带来丰富多彩的艺术业余生活。