东风日产举行轩逸·纯电试驾会NBA明星见面会

近日，东风日产首款电动车轩逸·纯电的试驾会于上海举行。这是东风日产70年电动车技术的集中展示，也是中国首款合资品牌电动车型的首次全方位亮相。试驾会现场不仅向消费者揭秘了轩逸·纯电强大高科技配置，更通过专业教练试驾表演模拟复杂路况，带来多项场景的舒适出行演绎。

为了让参会媒体及各专营店总经理直观感受轩逸·纯电魅力，专业试驾教练现场带来了详细的车辆安全性能及试驾知识培训，更邀请嘉宾移步户外观摩精彩试驾表演。

另外，借助2018年NBA中国赛的火爆态势，东风日产在上海举办了多场NBA主题系列性活动，不仅有NBA球星见面会，让球迷与NBA大咖球星近距离互动、亲笔签名球衣大放送，更有全新上市的轩逸·纯电惊艳亮相，与公众进行首次的零距离接触，赛事精彩不断，球迷福利更是接连嗨翻全场。正如东风日产乘用车公司市场销售总部华东一区营销中心高级督导肖华先生，于活动首场致辞所言，东风日产将大力推动NISSAN品牌由年青向智能进化，轩逸·纯电就是其中一个重要的着力点。

搭载着一身的高科技，刚刚上市的轩逸·纯电已然成为了注重生活品质的消费者的上佳选择。新车最低售价仅需15.9万元起（综合补贴后），旧车置换还能额外获得最高5000元补贴，价格十分感人；在金融方面更是推了“2年0息、3年期首付低至15%或日供低至66元“的亲民政策，让合资品牌纯电动车型能真正走消费者的生活中。 （黄静洁）