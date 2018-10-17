国内车市9月表现不佳-年内或首现逆增长

晨报记者 邬思蓓

近日，据国外媒体美国新闻网报道，中国汽车市场9月份销量表现不佳，创下近7年来的最大降幅。中国汽车市场的表现不佳引发了外界的担忧，随着中国经济增长放缓，中国汽车市场销量今年可能出现数十年来的首次逆增长。

中国汽车工业协会日前表示，中国汽车市场9月份销量下滑11.6%，销量总计 239万辆，这也是中国汽车市场连续第三个月出现销量下滑。中国汽车工业协会认为中国经济增长放缓，去杠杆化以及政府环境保护要求加强是造成中国汽车市场持续表现不佳的原因。多年来，中国汽车产业一直是中国经济增长的主要推动力。中国汽车工业协会助理秘书长徐海东表示中国汽车市场今年的总销量下滑不可避免。有分析认为中国汽车市场今年将出现自上世纪九十年代以来的首次销量下滑。

目前，大众、丰田等国际汽车品牌均将中国市场作为其重点发展市场，随着中国汽车市场总体发展不佳，这些国际厂商也正遭遇业绩的压力。在经历多年的高速发展之后，中国经济发展出现放缓的迹象，国内股市暴跌等也体现出中国经济正在遭遇阻力。中国制造业也受此影响出现发展停滞的情况。国际货币基金组织将中国明年经济增长的预期从6.4%下调至了6.2%。

中国政府也已经意识到了中国经济正在遭遇的问题，正通过各种调控手段来刺激中国经济的发展。目前，中国汽车市场今年前九个月的总销量为2049万辆，同比增长1.5%。中国汽车工业协会表示今年中国汽车市场的销售增长将低于之前预测的3%。在经济放缓的同时，中国汽车经销商也感到了压力，目前已经有团体向政府发出请愿，希望政府能够通过税费减免等手段刺激汽车市场的发展。

咨询机构Au tom otive Foresight的负责人表示，如果今年中国市场的总销量最终出现下滑，这可能导致中国汽车市场重新洗牌。

通用汽车是数十年来在中国市场较为成功的汽车厂商之一，通用公司本月早些时候表示，9月份销量较去年同期下滑14.9%。大众汽车本周早些时候表示，大众汽车9月份销量较去年同期下降了10.5%。福特公司今年9月份销量更是较去年同期下滑了43%。一些汽车厂商表示，中国的经济困境导致中国中小城市对汽车的需求增长放缓，使得汽车市场整体的表现不佳。Au tom otive Foresight则认为造成目前局面的原因是多样的，今年油价较高也是导致汽车市场表现不佳的原因。