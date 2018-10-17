华晨宝马15周年合资延长增加投资

2018年10月11日，沈阳尽管在寒流之后有所降温，但却也迎来蓝天白云，阳光明媚的日子，相信这天宝马集团董事长科鲁格先生的心情也如同这天的天气一样明朗，他在这天清晨和华晨汽车集团董事长祁玉民、华晨宝马董事长吴小安、宝马集团分管财务及中国市场的董事彼得博士、宝马集团生产董事齐普策、宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐，以及华晨宝马总裁兼首席执行官魏岚德博士等嘉宾一起，共同为华晨宝马铁西新厂举行了奠基开工仪式，随后又一起参加了名为“同心十五载，跃马新征程”的华晨宝马15周年发布会。

在华晨宝马成立15周年之际，宝马集团和华晨汽车集团联合宣布，股东双方将延长华晨宝马的合资协议至2040年（从2018年至2040年），进一步深化双方的成功合作。

与此同时，对华晨宝马的投资将增加30亿欧元，用于未来几年沈阳生产基地的改扩建项目：位于铁西的新厂区建成后将使铁西工厂现有产能翻倍；而大东厂区的改扩建项目也在进行中，尽管产能将保持不变，但生产体系将更加柔性化，可以根据未来宝马车型和市场需求而逐渐拓展。从2020年开始，纯电动的BMW iX3也将于大东工厂下线，这款车型将只在中国生产，不仅供应中国市场需求，也将出口全球市场。因此，未来三到五年内，华晨宝马的年产能将逐渐增加到每年65万台，并将创造5000个新的工作机会。

宝马集团董事长科鲁格先生表示：“我们将继续落实宝马集团在中国的发展战略。通过持续的投资，以及在电动汽车领域的研发和生产，我们坚信中国市场是实现业务持续增长的重要市场。宝马集团在中国的成功与合资企业华晨宝马密不可分。 (老 铁)