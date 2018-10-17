CACSI、J.D. Pow er评选收获共十一项冠军-上汽大众品质产品赢市场口碑

近年来，随着消费者的购车理念日趋成熟，在选购座驾时的权衡和考量更为全面，除了产品硬实力，消费者对服务满意度及品牌形象等“软实力”也越来越重视。

近日，由中国质量协会用户委员会主办的2018年中国汽车行业用户满意度测评 （CACSI）以及J.D.Power 2018年中国新车质量研究（IQS）正式发布。其中，Polo、新桑塔纳、朗逸、凌渡、帕萨特、全新途观 L、途昂在CACSI测评中摘取各细分市场用户满意度桂冠，大众品牌赢得合资品资品牌售后服务满意度冠军。而在J.D.Pow er评选中，大众品牌Polo、全新途安L及斯柯达品牌速派分别获得各自细分市场第一名。

五款明星轿车实力登顶SUV家族优势尽显

在本次CACSI评选中，Po lo、新桑塔纳、朗逸、凌渡、帕萨特共5款轿车产品实力获评各细分市场满意度冠军。

除了在轿车市场的传统优势，上汽大众大众品牌在20万元以上SUV市场也是优势尽显：全新途观L和途昂分别摘得20万以上B级SUV和C级SUV两大细分市场的用户满意度冠军。

上汽大众多年来积极布局SUV市场：途昂、全新途观L、途观丝绸之路版形成大众品牌SUV阵营，全新SUV Tharu途岳也于今年成都车展上亮相；斯柯达品牌SUV战略在2017年正式启动，柯迪亚克、柯珞克与柯米克三款SUV车型组成了斯柯达SUV家族，丰富消费者选择。

注重体验

优质服务全面提升品牌美誉度

在消费者关注的服务方面，大众品牌更荣获了合资品牌售后服务满意度冠军的奖项。数据显示，目前大众品牌在全国范围已拥有近1400家营销服务网点。旗下售后服务品牌“Techcare匠心挚诚”为广大车主提供了便捷、专业而人性化的服务。

消费者满意度的提升背后离不开过硬的产品质量。上汽大众建立起全过程的质量管理体系，覆盖产品策略、新品开发、生产制造、质量保证等整个产品生命周期，以精湛的制造工艺和卓越的内在品质，为消费者提供高品质的产品。

优质的服务与产品质量使上汽大众在传统燃油车领域保持领先优势。今年前三季度，国内整体车市累计销量同比增长仅0.5%。上汽大众1-9月累计批售1,516,649辆，同比增长3%，在国内乘用车市场位列第一。在整体市场增速放缓的情形下，上汽大众凭借完善的产品布局、可靠的产品质量、周到的营销服务等综合体系实力，取得良好的市场表现。(焦坚英)