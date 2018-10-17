从入门到全能，首试新一代奥迪Q3

在奥迪原先的SUV产品序列里，Q3是做为入门级出现的，现在在有了Q2以后，Q3被夹到了Q2和Q5的中间，要在“夹缝中求生存”肯定得要有两把刷子才行，Q3这次不但拿起了装备还放出了全能的大招。

全新奥迪Q3用虚拟座舱颠覆了操作和显示的概念，用数字仪表盘取代模拟式仪表盘，搭载大尺寸MM I触控屏和丰富的信息娱乐系统，并提供多种选择，这些都是和奥迪的顶级车型是一样的。全新奥迪Q3的显示屏为10.25英寸，客户可以选择升级到12.3英寸的版本。驾驶员可以在此屏幕上调出三种不同的视图，包括新增的运动显示视图。

在目前年轻人最为关心的智能互联功能方面，全新奥迪Q3也有着优异的表现。奥迪connect互联科技作为顶配车型信息娱乐系统的标准配置，数据通过LTE高速传输，还可通过永久安装在车辆上的SIM卡提供多种奥迪connect互联服务。

全新奥迪Q3除了在智能方面进步之外，第二大亮点是在于尺寸和空间的改变。尺寸相对老款有明显提升，也让新车看起来明显要大于紧凑级SUV的传统标准，同时，它的轴距加长77毫米至2680毫米，总体来说带来更加宽敞的膝部、头部和肘部空间。

其实全新奥迪Q3可以聊的新东西还有很多，包括最新推出的1.5T发动机和重新改进调教的悬挂，这些都让这台车有了广范地适应多种路况需求的全能表现。（邬思蓓）