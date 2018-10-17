双核驱动智能进化 艾瑞泽GX&EX联袂重磅上市

10月10日，一场主题为“为出色而生”的奇瑞艾瑞泽GX和艾瑞泽EX“双子星”上市发布会在上海大学生体育中心隆重举行。奇瑞汽车旗下全新A+级轿车——艾瑞泽GX和A级轿车艾瑞泽EX同步上市。

此次发布会在冰上举行，冰上运动代表着青春活力、速度与激情，完美地象征了奇瑞艾瑞泽产品系列领先的智能化科技、高性能操控以及年轻化的产品设计。

本次发布的艾瑞泽GX提供两种动力总成配置共五种不同版型，售价为7.49万—11.39万元，前一万名用户订车直享全系5000元/辆购车基金，与此同时，奇瑞汽车还在发布会现场公布了艾瑞泽“青春无忧”购车计划。

奇瑞的智能化转型首先从艾瑞泽GX和EX的命名细节上开始体现，GX和EX分别代表以下含义：G代表进取领先（Go-ahead）的产品形象，E代表舒适时尚（Elegant）的产品形象。而X是“奇瑞雄狮“战略的体现，是A I人工智能的标签。它包括：代表A I人工智能技术；代表全新一代艾瑞泽，包括前所未有的改变，全新的外观内饰造型风格，明显的家族化特征；代表创造无限可能的人群。

艾瑞泽GX的产品定位是“高颜智新锐性能轿车”，无论是颜值、智能，还是性能都非常“出色”，是艾瑞泽系列面向更高市场和用户打造的旗舰车型，代表着全新一代艾瑞泽形象。从命名方式、外观设计、动力配置等方面，艾瑞泽GX都表现了强烈的年轻化、运动化倾向，同时搭载了拥有多项A I高科技功能的“雄狮智云”智能网联系统，智能化水平达到一个新的高度。

艾瑞泽EX作为全面进化升级的艾瑞泽5，主打A级轿车市场，面向更年轻人群市场和用户。其除了传承了艾瑞泽5超大宽适空间、良好的操控性能和安全性外，共有7大模块29项技术升级，可以说颜值更高、更加智能和品质更高。

（黄静洁）