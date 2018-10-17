一汽丰田举行15周年感恩之夜

“感恩15载 驭梦前行”一汽丰田15周年感恩之夜近日在京举行，来自全国的车主代表、经销商伙伴、主流媒体以及一汽丰田员工参加了感恩之夜活动。

一汽丰田在现场回顾了十五年的品牌发展历程，并对给予一汽丰田关注与支持的广大车主、经销商伙伴、媒体及一汽丰田员工致以最诚挚的谢意；全新品牌口号“致真 至极”发布，以此开启一汽丰田的全新篇章；2019款荣放特装版现场发布，同时一汽丰田宣布卡罗拉双擎E+、丰田全球TNGA旗舰车型AVALON将于2019年正式登陆中国。

2003年，一汽丰田汽车销售有限公司在京成立，凭借优质的产品和贴近用户的服务理念，一汽丰田开启了日系合资汽车品牌在华的崭新时代与全新篇章，深受中国用户喜爱。十五年来，一汽丰田始终以用户体验为核心，坚持“为用户造好车”的理念，用优异品质超越用户期待，赢得了680万车主的支持与信任，用户的信任让一汽丰田备受鼓舞，未来将提供更好的品质服务。未来，一汽丰田将以感恩之心为中国用户带来品质提升的各项服务，以答谢用户对一汽丰田的支持与厚爱。

随着用户需求不断升级，汽车市场在变化中进入“四化”时代。一汽丰田鉴影度形，审时度势，率先在业内推出“回归原点，拥抱客户”的营销3.0概念，赢得了市场与用户的认可。

今年6月奕泽IZOA正式上市发售后，一汽丰田开启了TNGA丰巢概念全新产品时代。活动现场，一汽丰田发布了2019款荣放特装版，同时宣布丰田全球TNGA旗舰车型AVALON、卡罗拉双擎E+将于2019年正式登陆中国，一汽丰田正迎来新品爆发期。（刘淑清）