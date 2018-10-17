俞炯

不容易，国足顶着巨大的压力，总算是在昨晚的热身赛中主场赢下了世界杯预选赛12强赛时候的 “苦主”叙利亚队。比起三天前那场和印度队0∶0的比赛，从技战术角度来说，里皮对于国足中场人员配置的改造起到了作用。

武磊、郜林、于大宝，直接堆上去三名前锋，中场三名球员却是赵旭日、金敬道和吴曦这样工兵型的，中前场完全脱节，中场无法有效控球，使得国足在上一场比赛中的进攻毫无组织和亮点。本场比赛，池忠国的首发可以说是起到了巨大的作用，这位来自北京国安的中场球员，是本赛季中超的“抢断王”，在拦截数据上排在第二，他在中场合理的逼抢和拦截的效果要远高于和印度队时首发、只会凶猛上抢的赵旭日。再加上金敬道和吴曦不惜体力地在中场跑动，国足防守上的压力明显小了许多。

当然更重要的是，池忠国把在联赛中惊艳的传球数据也带到了国足的比赛中。在中超传球榜上他排在第三，前两位是俱乐部队友奥古斯托和比埃拉；成功传球次数上，他也高居第二，仅次于国安的中场核心奥古斯托。本场比赛池忠国在中场同样敢于拿球和传球，延续了他在俱乐部的踢球方式，这也提升了国足对于中场的控制力。能够在中场争夺上顶住凶悍的叙利亚队，国足的进攻自然顺畅了许多，效率也大幅度提高。

还有就是，尽管只是一场热身赛，但来自外界的压力可想而知。国足球员们也很清楚这场比赛的重要意义，所以的确是在场上拼尽了全力。于海、池忠国、金敬道和吴曦都是拼到受伤下场，在比赛动力上，国足要比做客的对手更足。

不过，仅仅一场热身赛的胜利并不足喜，关键还是国足需要通过这场胜利，提升自信心，做好备战亚洲杯的准备，以更好的心态去面对后面更加严峻的挑战。