里皮赛后避谈续约问题

晨报记者 甘 慧

（南京10月16日电）

深陷信任危机中的国足和里皮，迎来了与叙利亚队的热身赛。去年国足世预赛12强赛未能晋级，很大程度上与两战叙利亚仅取1分有很大的关系。尤其是客场对阵叙利亚，叙利亚最后时刻利用任意球扳平比分，让国足错失关键的两分。不过，这一次，在国足和里皮最为困难的时候，叙利亚“救”了他们。

连续3场热身赛未尝胜绩，且都没有进球，国足的压力可想而知。本场比赛，里皮对阵容进行了轮换，门将曾诚替换颜骏凌出战，防线上李学鹏及王彤被刘奕鸣与于海替换，中场池忠国替换赵旭日，锋线上于汉超替换于大宝。同时，阵型调整为343，将武磊、郜林和于汉超都顶在前面，也显示出了中国队的必胜之心。

比赛开始后，国足呈现出了与上一场热身赛不同的状态，也获得了不少机会。第19分钟，国足终于打破僵局。叙利亚后场传球失误，郜林得球后从容卸下，低射近角打破僵局。这个进球打破了国足305分钟不进球的尴尬。整个上半时，叙利亚有两次不错的机会，不过国足总体上控制着场上的局面，绝对机会也远远多于对手。

下半时第64分钟，中国队前场进攻，武磊拿球闯入禁区，回防的阿尔梅迪尼身后犯规，主裁判判罚点球，郜林主罚的点球被门将阿尔玛扑出。两分钟后，中国队发动反击，于汉超右路传中，打在了对方后卫的身上，球弹起后又打到其右手臂上，裁判再次判罚点球。武磊主罚点球命中，国足将比分改写为2∶0。

此后双方都没有进球，比分被定格在了2∶0。在连续3场不胜之后，国足终于获得了一场胜利。赛后，对于有关续约的问题，里皮表示，“跟足协领导进行了交流，我们不要过多谈论续约的问题，我们首先关注的重点是亚洲杯和热身赛，我跟足协有深入沟通，所以不存在这一方面的疑问。”

在明年年初的亚洲杯开始前，国足还将在下个月安排两场热身赛。