“三狮军团”全新起航

晨报记者 金 昊

3∶2力克西班牙，索斯盖特治下的英格兰有些出人意料地从比亚马林球场带走了一场胜利；坐拥近期在德甲赛场状态爆红的帕科，西班牙却在上半场毫无建树，只是在下半场三球落后之后才展现出世界强队的风采。这其实也是两队近期状态的缩影：通过世界杯收获自信的英格兰已经不再惧怕任何强队，而经历了换帅风波的西班牙至今仍处于调整期。

英格兰：变阵四后卫收获惊喜

能够时隔28年再次闯入世界杯四强，英格兰靠的是良好的防守组织和定位球攻防技巧，但在攻坚能力、技术含量以及中场控制力方面并没有达到一流强队的水准，这也是受制于3-1-4-2阵型本身的缺陷。

世界杯后，收获了自信的索斯盖特开始对球队进行技战术改造，以求提升球队的中场控制能力和低位防守能力。面对西班牙的比赛，索斯盖特终于祭出磨合已久的433体系，在这套全新的体系里，戴尔、巴克利、拉什福德和斯特林全部出现在自己最熟悉的位置上，最为关键的是，这套新体系解放了目前的英格兰当家球星凯恩，无论是在前方等待队友输送炮弹还是回收至前腰位置穿针引线，凯恩不必再面对世界杯时巨大的压力。

通过这场比赛不难看出，在使用三中卫体系帮助球员获得自信后，索斯盖特已经开始着手帮助球队提升攻防两端的应变能力并初见成效。未来一段时间，英格兰将是所有世界强队不愿在大赛中面对的对手。

西班牙：以我为主遭遇失利

相比上个月做客温布利的热身赛，恩里克只做出了两个人员调整。“以我为主”，这是一支世界级强队应有的姿态，但在对手已经具备实力且积极调整的情况下，恩里克的战术久略显保守。

在首回合比赛中，英格兰3-1-4-2的阵型无法抵御西班牙球员的轮番冲击，这也让阿森西奥等人在场上如鱼得水。但面对调整过后的英格兰，西班牙很难在中路打开突破口。在肋部无法发起进攻的情况下，西班牙就只能依靠简单的长传发起进攻。这并非他们的强项，输掉比赛也就在情理之中了。

但需要指出的是，以帕科、阿森西奥、伊斯科为首的西班牙新生代仍旧具备不俗的实力，而恩里克在上任后也一直在围绕帮助球员恢复自信进行工作，并没有在技战术方面进行大的调整。假以时日，新一代西班牙仍旧值得期待。