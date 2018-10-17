未来3年 澳网期待中国观赛人数翻番

晨报记者 王 嫣

网球的中国赛季激战正酣，有“亚太大满贯”之称的澳网也计划在10月30日至11月4日期间，在上海网红地标上生·新所再制造一波网球热。“作为在中国内地的首次新闻发布会，我们会打造一个水上网球场，让许多家庭和孩子来体验澳网的魅力。”澳大利亚网球协会首席商务执行官理查德·希斯格里夫介绍说。

理查德表示，相比纽约、巴黎、伦敦这些国际性大都市，澳网所在的墨尔本的优势在“亚太”，“21世纪人们关注的重点是亚太，而我们就在亚太地区。同时我们也更好地做国际化品牌的建设，相对于其他大满贯赛事的市场，他们可能将精力投入在其本地市场。”

理查德做过NBA商务副总裁、英格兰足球联赛首席商务官，也在世界拉力锦标赛和欧足联担任过重要职位，他当然了解中国市场的重要性。近些年澳网不仅与中国网球赛事、中国各级网球协会合作，更与CCTV、北京及广东电视台、爱奇艺等媒体展开合作，“未来3年，我们希望借助这些平台，将澳网在中国的电视观众数量翻一番，同时中国赴澳网观赛的球迷数量也翻一番。”

理查德介绍，过去12个月中国赴澳大利亚旅游人数已经增长了48%。而澳网所在的1月，本身就是澳大利亚旅游的黄金季节，中国游客成千上万。“我们要做的是，确保这些游客在他们的行程中，有1-3天安排给澳网。我们设计各种打包产品，在赛事之外做音乐节、美食节，提供孩子的托管服务……就是希望游客在澳网能得到满足的体验。”