尊老敬老爱老助老，习近平身体力行

身体力行

夕阳无限好，人间重晚晴。

“尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。”老人，在习近平心中一直是一份沉甸甸的牵挂。

习近平第一次在《人民日报》发表署名文章，主题就是“尊老”。这篇题为《中青年干部要“尊老”》的文章篇幅不长，却真实反映了他尊重、爱护老干部的心声。

发表这篇文章时，习近平31岁，刚刚履新河北正定县委书记一年。当时，他把县委仅有的一辆212吉普车配给了老干部使用，自己则轻车简从，只要不出城关就骑自行车。习近平将要离开正定时，一些老干部眼圈儿都红了。一位叫祁永的老干部说：“习书记，我们可不愿让你调走哩。”

数十年如一日，习近平始终尊老、敬老、爱老、助老。

2013年2月4日，习近平到兰州一家“虚拟养老院”的养老餐厅考察工作。午饭时间，他发现72岁的杨林太老人面前还没有饭菜，就径直走过去，把一盘热气腾腾的饭菜递到老人手里，亲切地说：“请老人家吃饭。”

2013年2月4日，在兰州一家“虚拟养老院”的养老餐厅，习近平端上一盘热气腾腾的饭菜送给就餐的老人（图片来源：新华网）

2017年11月17日，习近平在人民大会堂亲切会见参加全国精神文明建设表彰大会的600多名代表。准备合影时，他看到93岁的黄旭华和82岁的黄大发站在人群中间，就拉着两位老人的手，请他们坐到自己身边来。

会见结束后，习近平还语重心长地对有关部门的同志说：“给老道德模范让座，这是尊老敬老的传统美德，这就叫人伦常情。”

深怀敬老之心，倾注爱老之情，笃行为老之事。习近平为全社会树立了榜样。