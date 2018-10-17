来源：央视网
【人民领袖习近平】多年来，习近平总书记一直身体力行尊老、敬老、爱老、助老。党的十八大以来，他多次就“尊老”发表重要讲话，对国家老龄事业发展和养老体系建设提出一系列高瞻远瞩的重要论述和设计规划。重阳佳节到来之际，央视网品牌栏目《人民领袖习近平》推出《尊老敬老爱老助老，习近平身体力行》，一同感受总书记的“尊老”情怀。
身体力行
夕阳无限好，人间重晚晴。
“尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。”老人，在习近平心中一直是一份沉甸甸的牵挂。
习近平第一次在《人民日报》发表署名文章，主题就是“尊老”。这篇题为《中青年干部要“尊老”》的文章篇幅不长，却真实反映了他尊重、爱护老干部的心声。
发表这篇文章时，习近平31岁，刚刚履新河北正定县委书记一年。当时，他把县委仅有的一辆212吉普车配给了老干部使用，自己则轻车简从，只要不出城关就骑自行车。习近平将要离开正定时，一些老干部眼圈儿都红了。一位叫祁永的老干部说：“习书记，我们可不愿让你调走哩。”
数十年如一日，习近平始终尊老、敬老、爱老、助老。
2013年2月4日，习近平到兰州一家“虚拟养老院”的养老餐厅考察工作。午饭时间，他发现72岁的杨林太老人面前还没有饭菜，就径直走过去，把一盘热气腾腾的饭菜递到老人手里，亲切地说：“请老人家吃饭。”
2013年2月4日，在兰州一家“虚拟养老院”的养老餐厅，习近平端上一盘热气腾腾的饭菜送给就餐的老人（图片来源：新华网）
2017年11月17日，习近平在人民大会堂亲切会见参加全国精神文明建设表彰大会的600多名代表。准备合影时，他看到93岁的黄旭华和82岁的黄大发站在人群中间，就拉着两位老人的手，请他们坐到自己身边来。
会见结束后，习近平还语重心长地对有关部门的同志说：“给老道德模范让座，这是尊老敬老的传统美德，这就叫人伦常情。”
深怀敬老之心，倾注爱老之情，笃行为老之事。习近平为全社会树立了榜样。
念兹在兹
截至2017年底，我国60岁及以上老年人口已达2.41亿，占总人口17.3％。这也就意味着每6个中国人当中，就有1位老年人。
面对“老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重”的严峻形势，习近平再三强调做好老龄工作的重要性，“事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要我们下大气力来应对”。
2016年9月9日，习近平在北京市八一学校同当年教过自己的老师见面（图片来源：新华网）
党的十八大以来，全国各地区各部门加大投入、切实行动，积极推动老龄事业发展，应对人口老龄化工作取得显著成效。但习近平同时指出：“我们的政策措施、工作基础、体制机制等还存在明显不足，同广大老年人过上幸福晚年生活的期盼差距较大。”
2016年5月27日，十八届中共中央政治局举行第三十二次集体学习，习近平为我国老龄工作开具良方。他强调推动老龄事业全面协调可持续发展要坚持三个“相结合”，即“坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动相结合”；“坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合”；“坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合”。
一年后，党的十九大报告明确提出“构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合”，为新时代加快老龄事业和产业发展指明方向。
莫道桑榆晚，为霞尚满天。习近平不仅对老年人深切关爱，同时也对他们寄予热切期望。
在习近平眼中，“老年是人的生命的重要阶段，是仍然可以有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段”。他把“努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇”当做课题之一，明确提出“要为老年人发挥作用创造条件，引导老年人保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，发挥正能量，作出新贡献”。
生动实践
念念不忘，必有回响。
“我国老年人口增加很快，老年服务产业发展还比较滞后，”2014年元旦前夕，习近平到北京市海淀区四季青敬老院考察工作时强调指出，“要完善制度、改进工作，推动养老事业多元化、多样化发展。”
在习近平的关心下，养老体系建设纳入“十三五”国民经济和社会发展规划纲要，《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》等一系列沉甸甸的政策文件相继出台，为实现政府、家庭和社会对老年人的深切关怀和全面保障夯实政策基础。
北京是我国老龄化态势最具代表性的城市之一。在这里，养老社区、医养结合、PPP、共有产权、农村幸福晚年驿站等养老服务模式不断创新，在城市各个角落“落地开花”。
近年来，北京市不断加大养老服务供给侧改革力度，针对不同人群需求提供不同养老服务，让越来越多的老年人感受到夕阳红的美好。北京的积极探索，正是我国推动老龄事业更好更快发展的生动缩影。
老人在辽宁大连海景社区养老服务中心的老年午间食堂吃午餐（图片来源：新华网）
截至2017年底，全国91548万人参加了基本养老保险、40293万人参加了城镇职工基本养老保险，养老保险覆盖面逐年扩大；
全国各类养老服务机构和设施约15.36万个、各类养老服务床位合计714万张，政府为主导、社会力量广泛参与构建的多层次养老服务体系更加完善；
目前，我国所有省份均建立了80周岁以上高龄老年人津贴制度，出台老年人社会优待政策，老年人福利补贴制度基本建立……
一组组数据，印证着我国老龄事业和养老体系建设不断向前的铿锵步伐。
“让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。”习近平一直以来的牵挂，正慢慢成为新时代中国的生动实践。（文/蔡纯琳）