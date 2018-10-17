习近平的2018：9月关键词——振兴

来源：新华网

【学习进行时】金秋九月，习近平总书记活动行程一如既往地密集繁忙，“振兴”是他在各种内政外交场合始终强调的一条主线。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章，以“振兴”作关键词，为您梳理回顾。

金秋九月，习近平国内活动紧张繁忙：主持会议、考察调研脚步不停歇；外交日程密集紧凑：中非盛会大幕甫落，又开启俄罗斯之行……纵览习近平九月活动，“振兴”是贯穿始终的一条主线。

东北振兴：改革之兴

九月末，习近平专程赴东北，实地考察东北振兴情况。

四天、三省、六地市；下农田、进车间、到厂矿、访民居……短时间内，习近平进行了一次“大跨度”“跳跃式”考察，对东北振兴提出时代新课题。28日，在沈阳召开的深入推进东北振兴座谈会上，习近平强调，“新时代东北振兴，是全面振兴、全方位振兴”。

东北地区拥有100多万平方公里土地、1亿多人口，曾以雄厚的工业基础、丰富的煤炭石油资源，担负着中国重要经济发展板块的重任。

然而，近年来，东北地区面临传统产业转型升级、形成新动能等问题。对此，习近平一直牵挂于心，多次深入实地调研，顶层设计解决方案。

此次考察，习近平就深入推进东北振兴提出6个方面要求。其中首要的是，“以优化营商环境为基础，全面深化改革”。

对于国有企业，习近平指出，坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。

对于民营企业，习近平指出，要坚持“两个毫不动摇”，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境，依法保护民营企业权益，鼓励、支持、引导非公有制经济继续发展壮大。

……

从经济发展、社会进步到居民生活、生态文明建设等各方面，习近平以全面振兴、全方位振兴东北的大视野，以全面深化改革、建设开放合作高地的大手笔，搭建起振兴东北新格局。

乡村振兴：“三农”之兴

九月，正当农产品收获时节，习近平多次提及“乡村振兴”，强调要以此为“三农”工作总抓手，加快推进农业农村现代化。

9月20日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议。会议指出，促进小农户和现代农业发展有机衔接，对巩固完善农村基本经营制度、实施乡村振兴战略、夯实党的执政基础具有重要意义。

9月21日，中共中央政治局就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。

9月23日，第一个中国农民丰收节。习近平向全国亿万农民祝贺中国农民丰收节时强调，营造全社会关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围，调动亿万农民重农务农的积极性、主动性、创造性，全面实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战、加快推进农业农村现代化。

中国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。

值得注意的是：

到2020年全面建成小康社会，最突出的短板在“三农”；

到2035年基本实现现代化，大头重头在“三农”；

到2050年全面建成社会主义现代化强国，基础在“三农”。

时间紧迫，实施乡村振兴战略的重要意义不言而喻。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作。党的十九大以来，习近平就实施乡村振兴战略发表一系列重要讲话，在考察调研时对乡村振兴进一步提出了明确要求。

习近平在主持这次中共中央政治局集体学习时指出，“40年前，我们通过农村改革拉开了改革开放大幕。40年后的今天，我们应该通过振兴乡村，开启城乡融合发展和现代化建设新局面。”

发展振兴：“合抱”之兴

九月上中旬，习近平的两场重大外事活动引人瞩目：

九月初，中非合作论坛北京峰会隆重开幕，习近平出席开幕式并发表《携手共命运 同心促发展》主旨讲话。在讲话中，习近平强调，中国主张多予少取、先予后取、只予不取，张开怀抱欢迎非洲搭乘中国发展快车。任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐！

和平与发展是当今时代的主题，同时也是时代的命题。

一项项合作举措切中的，正是中非改善民生、发展振兴的强烈需求。习近平强调，中非友好合作前景广阔，中非全面战略合作伙伴关系发展大有可为！

正如中非合作论坛会徽——“合抱之手”，中非团结合作、携手并进，在实现合作共赢、发展振兴的道路上阔步前进。

阔步前进的，还有中俄合作。

今年以来，中俄全面战略协作伙伴关系呈现更加积极的发展势头。九月，习近平访问俄罗斯。这次“点穴式”外交之行，向世界发出明确信号，提升中俄合作，实现共同繁荣发展。

9月12日，习近平在第四届东方经济论坛全会上致辞时提出，共同建设开放型区域经济，努力构建东北亚经济圈。

面对国际格局加速调整，单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮持续涌动的新形势，习近平提出了深化地区合作、实现共同发展繁荣的中国主张。

世界格局、国际形势正在深刻演变。

然而，合作共赢、发展振兴初心未变。（网站首页图：新华视点）