二十多年，习近平一直牢记着这句话

来源：新华网

【学习进行时】“善为国者，遇民如父母之爱子，兄之爱弟，闻其饥寒为之哀，见其劳苦为之悲。”2015年10月16日，习近平主席在2015减贫与发展高层论坛发表主旨演讲时引用了这句话，这是他多年来倾心投入扶贫工作的写照。三年过去了，这句话依然令人难以忘怀。在国家扶贫日即将到来之际，新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章，与您一同回顾习近平的扶贫故事。

2015年10月16日，习近平主席在2015减贫与发展高层论坛发表主旨演讲，深情讲述了自己多年如一日，投入扶贫工作的经历。

在这篇演讲中，习近平说了这样一段话——“25年前，我在中国福建省宁德地区工作，我记住了中国古人的一句话：‘善为国者，遇民如父母之爱子，兄之爱弟，闻其饥寒为之哀，见其劳苦为之悲。’至今，这句话依然在我心中。”

1988年，习近平到福建宁德担任地委书记。宁德是当时中国18个连片贫困地区之一，下党乡是宁德寿宁县最边远的山乡。

那次调研，披荆斩棘、跋山涉水。乡党委书记拿着柴刀在前面开路，习近平和其他干部每个人拿根竹竿，沿着河边走。

由于过于偏僻难行，上面的干部很少去。老百姓知道是地委书记来了，就自发在路上摆上一桶一桶的清凉汤，都是用土药材做的，让习近平等人消暑。

回忆起这段经历，习近平说，“那样一个地方，你去了一次，人家记你几代”。现在，老百姓还常说，当年习书记到过下党乡。

习近平多次讲过，“当县委书记一定要跑遍所有的村，当地（市）委书记一定要跑遍所有的乡镇，当省委书记一定要跑遍所有的县市区”。担任总书记后，习近平几乎走遍了全国最贫困的地区，脚步从未停歇。十八大后仅一个多月，他就冒着严寒，来到河北阜平看望困难群众。

这次考察是习近平提出的，目的是了解中国最贫困地方和群众的真实情况。他强调，不管路多远、条件多艰苦，都要服从于此行的目的。

2012年12月30日，习近平一大早就踏着皑皑残雪，来到大山深处的骆驼湾村。一户村民家里，一张土炕占去半间屋子，炕上摆着一个取暖的火盆。习近平上炕盘腿而坐，和一家人围着炭火拉起家常。他叮嘱要把小孙子的教育搞好，说希望在下一代，下一代要过好生活，首先得有文化。

后来，习近平又到了顾家台村。在村委会，他同村干部、群众、驻村干部促膝长谈，共商脱贫致富之策。

这次考察过程中，习近平强调，对困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，千方百计帮助他们排忧解难，把群众的安危冷暖时刻放在心上，把党和政府的温暖送到千家万户。

阜平之行后不久，2013年2月2日，习近平又来到甘肃定西、临夏等地。春节前夕，陇原大地，天寒地冻。习近平绕过九曲十八弯，走进贫困农户。

定西以及甘肃的河西、宁夏的西海固，被称作“三西”，古来就有“瘠苦甲于天下”之称。缺水干旱是制约这里经济社会发展和人民生活改善的一个主要难题。1997年，习近平曾到过“三西”之一的西海固。当时陪同人员说，到了要注意饮水安全，因为那里的水是咸的，喝了会拉肚子。

考察过程中，习近平走进农家，特意舀起一瓢水品尝，感受村民真实的生活状况。这水的滋味让习近平紧锁着眉头，场面感染了周围的每个人。

之后，习近平专程来到渭源县引洮供水工程工地视察，他对当地和随行的国家有关部委负责同志说了8个字，“民生为上、治水为要”。

湖南省湘西州花垣县十八洞村是习近平提出“精准扶贫”的地方。他曾说，“到湘西十八洞村视察，我感触很深。爬那个山爬了好远，好不容易才到那里”。

那是2013年11月3日，总书记来到十八洞村，一位老人见了他问，你贵姓，你是哪里来的？因为那儿比较偏远，她不看电视。还是村主任介绍：“这是总书记。”

习近平握住老人的手询问年纪，听说老人64岁了，习近平说：“你是大姐。”

听说总书记来了，全村乡亲都围了过来。人不多，而且全是“996138部队”，也就是老人、孩子、妇女，青壮年都到城里打工去了。习近平一看，这个地方这么偏僻，又是一些老人和儿童，大事业根本搞不起来，便对乡亲们说，“还是给你们搞‘几条腿’来吧——一户养几头黑猪、一头黄牛，再养几只山羊，这总能办得成”。老太太、老大爷听了很高兴，说“就要这个”。

这便是“精准扶贫”之意。习近平对大家表示，扶贫要实事求是，因地制宜。要精准扶贫，切忌喊口号，也不要定好高骛远的目标。三件事要做实：一是发展生产要实事求是，二是要有基本公共保障，三是下一代要接受教育。

2015年2月13日，习近平到陕西调研，第一站是梁家河。1969年初，习近平作为知青来到梁家河插队，住窑洞、睡土炕，打坝挑粪、修公路、建沼气，在这里一干就是7年。

这天，习近平再次回到这片黄土地。见到乡亲们，习近平十分高兴，不少当年在一起共同劳动、生活的乡亲，他一眼就认出了。

这次习近平同妻子彭丽媛一起回梁家河，和村民一起合了影，给每户人家带来了年画、对联、米、面、油、肉等年货。乡亲们也没忘送上家制的礼物——三双绣花鞋垫。一位村民说，给他的鞋垫里专门绣了“常回家看看”。

2017年1月24日，又是临近春节，习近平照例到基层看望慰问干部群众。这次他来到的是张家口市张北县德胜村。这是当地一个典型的贫困村，村里还有不少贫困户。

来到村民徐海成家，在局促的小客厅里，习近平和徐海成一家，还有几位村民代表、基层干部，进行了一场别开生面的座谈会。

习近平拿着他家的收支单，算完收入算支出，还问他们日常开支怎么没有列入其中，问得特别细。“家里有多少亩地，种些什么，收成怎么样”“马铃薯原种育种这一项有希望做大吗”“孩子上大学有没有领取助学金”……唠的是家常，问的是小事，心里想的却是脱贫攻坚一项项细致的工作、具体的任务。

一位参加座谈会的干部说：“总书记看着是给咱们农民算小账，其实是在给脱贫攻坚算大账呢。”

2016年在青海考察时，习近平曾说，全国集中连片特困地区就差吕梁还没有去了。那里脱贫攻坚难度很大，一定要实地看一看。

2017年6月21日，正在山西考察的习近平驱车1个多小时，来到忻州市岢岚县赵家洼村。这里所处的吕梁山片区，深度贫困和生态脆弱相互交织，是脱贫攻坚的贫中之贫、坚中之坚。

有一位村民叫刘福有，他们两口子已年逾古稀，92岁的老母亲与他们生活在一起，5个孩子成家后都搬出了穷山沟。习近平走进他家，坐上炕沿，招呼老两口在自己身旁坐下，对他们说：“来，咱们拉拉话。”

“家里的地还种得动吗？”“今年旱情严不严重？”“孩子们在外面打工能帮助你们吗？”习近平关心的都是一家人最重要的生计。

回到太原，习近平主持召开深度贫困地区脱贫攻坚座谈会。他在会上强调，脱贫攻坚本来就是一场硬仗，深度贫困地区脱贫攻坚更是这场硬仗中的硬仗，必须给予更加集中的支持，采取更加有效的举措，开展更加有力的工作。

习近平同凉山有着特殊的情缘。2017年全国两会，习近平在四川代表团参加审议时说，曾在电视上看到有关凉山州“悬崖村”的报道，特别是看着村民们的出行状态，感到很揪心。了解到当地建了新的铁梯，心里稍稍松了一些。

2018年2月11日，正是腊月二十六，习近平走进大凉山彝族村寨。这也是十九大后，习近平首次以脱贫攻坚为主题的考察活动。

看实情、问冷暖、听心声，真诚依旧、温暖依旧。

当习近平离开村子时，村党支部书记向习近平献上彝族传统服饰查尔瓦，表达对总书记的爱戴和感激。“习总书记卡沙沙（谢谢）”“习总书记库史木撒（新年好）”“习总书记子莫格尼（吉祥如意）”，乡亲们的问候和祝福声此起彼伏。队伍里有人唱起彝族民歌《留客歌》，乡亲们跟着唱了起来，那场面感染了每一个人。

“播种什么就能收获什么”，质朴的话语和歌声，就是人民最大的肯定，最高的褒扬。



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