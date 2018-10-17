郭滴人：战斗一生为人民（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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据新华社福州10月16日电 （记者陈弘毅）在革命老区福建龙岩市郊的龙门镇，一处雅致的小院坐落河畔。这是闽西红军和苏区创建人之一——郭滴人同志的纪念馆。

走进纪念馆大门，两株翠柏挺立左右，一块记载郭滴人生平事迹的青色大理石碑出现在正前方。在29岁的短暂一生里，他用生命在中国的革命史上留下了浓墨重彩的一笔。

郭滴人，原名郭尚滨，1907年出生于福建龙岩一个贫农家庭。童年的郭滴人发奋学习，后因家境贫寒不能继续上学，便到漳州当学徒，1923年得到叔父的资助到厦门集美学校读书，开始接触进步思想。自小的艰辛生活，让郭滴人深深感到“中国农民要摆脱贫困，只有参加革命才有出路”。

1926年，郭滴人参加了毛泽东创办的广州第六届全国农民运动讲习所，同年加入中国共产党。这一时期他系统地学习了许多马列主义著述，结合中国革命的实际进行了深入思考，并把自己的名字改为“郭滴人”，立志“点点滴滴为人民”。

同年9月，郭滴人回到龙岩，秘密建立中共基层组织，先后任中共龙岩县党总支组织委员、中共龙岩县委组织部长。他经常头戴斗笠，脚穿草鞋，栉风沐雨，跋山涉水，深入乡村进行访贫问苦、社会调查。他还仿照广州农讲所的做法，在城内开办了岩平宁政府监察署干部训练班，在闽西培养了一批优秀的革命干部。

1927年，蒋介石在上海发动反革命政变，闽西也笼罩在白色恐怖中。郭滴人立即组织党员和革命骨干迅速转入农村，进入艰苦卓绝的斗争阶段。1928年3月，在郭滴人与邓子恢等的领导下，在龙岩后田村举行农民武装起义，被称为“打响了福建农民武装暴动的第一枪”。起义后，组建了闽西第一支游击队。1929年，郭滴人领导龙岩全县农民武装暴动，率领游击队配合入闽作战的红四军三打龙岩城，全歼守城国民党军，为闽西苏区乃至中央苏区的开创立下汗马功劳。

1934年，郭滴人参加长征，在红一方面军第三军团做宣传鼓动工作。由于长期奔波劳累，他在长征途中肺病复发，又患痢疾，经常咳血不止。1936年11月18日，因积劳成疾，郭滴人病故于陕北保安县，终年29岁。

1956年，郭滴人的遗骨从陕北运回龙岩公葬。时任国务院副总理的邓子恢在公葬仪式上说：“郭滴人同志，他为中国无产阶级和中国人民的解放斗争，走完了他的光辉一生。他战斗的一生为闽西人民树立了不可磨灭的榜样，永远受到闽西人民的尊敬和纪念。”

《 人民日报 》（ 2018年10月17日 06 版）