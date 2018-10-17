长期以来，不同形式的一次性塑料制品在居民生活中被广泛使用，近年来，随着电商、快递、外卖等新业态的发展，塑料餐盒、塑料包装等的消耗量快速上升，造成新的资源环境压力。塑料垃圾被随意丢弃会引起“白色污染”，不规范处理塑料垃圾存在着环境风险。那么，关于废塑料的基础知识，你了解多少呢？

01什么是塑料？

塑料是一类高分子有机化合物，是经填充、增塑、着色等热塑成形物料的总称，属一类高分子有机聚合物家族。

02塑料的分类

按其塑料成型后的性质特点，可分为热塑性和热固性两种材质塑料。热塑性塑料，是一种链式线性分子结构，受热后发生软化，可反复多次复制产品。而热固性塑料，具有网状分子结构，受热加工后成为永久形变，不能反复加工复制。

03生活中有哪些常见塑料？

生活中常见的塑料制品材料主要有：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）及聚酯类（PET）等。它们的用途分别是：

聚乙烯塑料（PE，包括HDPE和LDPE）常用作包装材料；

聚丙烯塑料（PP）常用作包装材料及周转箱等；

聚苯乙烯塑料（PS）常用作泡沫衬垫及快餐饭盒等；

聚氯乙烯塑料（PVC）常用作玩具物品、容器等；

聚酯类塑料（PET）常用来制作饮料瓶等。

塑料无处不在

04废塑料都去了哪儿？

塑料被废弃后，有四种去处——焚烧、填埋、回收、弃之自然环境。Roland Geyer和Jenna R. Jambeck等在2017年发表于Science Advances的一项研究报告指出，截至2015年，人类在过去的70年中生产了83亿吨塑料制品，其中63亿吨被废弃。其中约9%被回收，12%被焚毁，79%被填埋或丢弃。

塑料是难以降解的人造物质，在自然条件下分解速度极为缓慢。当它进入垃圾填埋场，大约需要二百年到四百年才能降解，会降低填埋场地处理垃圾的能力；如果直接进行焚烧，将给环境造成严重的二次污染。塑料焚烧时，不但产生大量黑烟，而且会产生二噁英。即使是在专业的垃圾焚烧厂，也需要严格控制温度（850℃以上），并且对焚烧后的飞灰进行收集，最后固化填埋，只有这样，才能让焚烧厂排放的烟气达到欧盟2000标准，最大限度地减少环境污染。

图：垃圾中含有大量塑料垃圾，直接焚烧极易产生强致癌物质二噁英

如果它们被废弃至自然环境，除了会给人们造成视觉污染外，还会对环境产生很多潜在危害：比如1、影响农业发展。我国目前使用的塑料制品的降解时间通常需要200年，农田里的废农膜、塑料袋长期残留在田中废塑料制品混在土壤中不断累积，会影响农作物对水分、养分的吸收，抑制农作物的生产发育，造成农作物的减产，使土壤环境恶化。2、对动物生存构成威胁。抛弃在陆地上或水体中的废塑料制品，被动物当做食物吞入，导致动物死亡。

图：误食80个塑料袋（重达8千克）死亡的鲸鱼

塑料垃圾危害虽多，但也并非“十恶不赦”，它的破坏力往往与低回收利用率绑定在一起。塑料可以通过回收再利用成为制塑的原料、发热发电的材料，变废为宝，这是废塑料最为理想的处置方式。

05废塑料的回收利用技术有哪些？

第一步：分类收集。

这是废塑料处理的第一步，为其后利用提供方便。

塑料生产和加工过程废弃的塑料，如边角料、等外品和废品等，其品种单一，没有污染和老化，可单独收集和处理。

在流通过程中排放的废塑料有一部分也可单独回收，如农用PVC薄膜、PE薄膜、PVC电缆护套料等。

大部分废塑料属于混合废料，除了塑料品种复杂外，还混有各种污染物、标签以及各种复合材料等。

第二步：破碎和分选。

废塑料破碎时要根据其性质而选用合适的破碎机，如依其软硬程度选用单独、双轴或水下破碎机。破碎程度根据需要差别很大，外形尺寸50-100mm的为粗粉碎，10-20mm的为细粉碎，1mm以下的为微粉碎。

分选技术有多重，如静电法、磁力法、筛分法、风力法、比重法、浮游选矿法、颜色分离法、X射线分离法、近红外线分离法等。

第三步：资源化再生利用。

废塑料再生利用技术主要有以下几个方面：

1、 混合废塑料的直接再生利用

混合废塑料以聚烯烃为主，它的再生利用技术曾进行过广泛研究，但成效不大。

2、 加工成塑料原料

把收集到的较为单一的废塑料再次加工为塑料原料，这是最为广泛采用的再生利用技术，主要用于热塑性树脂，用再生的塑料原料可做包装、建筑、农用及工业器具的原料。不同厂家在加工过程中采用独自开发的技术，可赋予产品独特的性能。

3、 加工成塑料制品

利用上述加工塑料原料的技术，将同种或异种废塑料直接成型加工成制品。一般多为厚璧制品，如板材或棒材等。

4、 热电利用

将城市垃圾中废塑料分选出来进行燃烧产生蒸汽或发电。该技术已较为成熟，燃烧炉有回转炉、固定炉、硫化炉；二次燃烧室的改进和尾气处理技术的进步，已经可以使废塑料焚烧回收能量系统的尾气排放达到很高的标准。废塑料焚烧回收热能和电能系统必须形成规模生产，才能获得经济效益。

5、 燃料化

废塑料热值可在25.08MJ/KG，是一种理想的燃料，可制成热量均匀的固体燃料，但其中含氯量应控制在0.4%以下。普遍的方法是将废塑料粉碎成细粉或微粉，再调和成浆液做燃料。如废塑料中不含氯，则此燃料可用于水泥窑等。

6、 热分解制成油

这方面研究目前比较活跃，所制得的油可做燃料或粗原料。热分解装置有连续式和间断式两种，分解温度有400-500℃、650-700℃、900℃（与煤炭共分解）以及1300-1500℃（部分燃烧气化）之分，有关催化高压加氢分解等技术也在研究之中。

06 我们能为地球母亲做些什么？

1、请尽量减少一次性塑料制品的使用，比如塑料餐具、塑料袋等。这些一次性塑料制品不仅不利于环保，也是对资源的一种的浪费。

2、请积极参与垃圾分类，将废塑料投放在可回收物收集容器中，或交投到两网融合服务站点。你知道吗？每回收一吨废塑料，可以节省石油6吨，减排二氧化碳3吨。另外，有一个小提醒小编不得不跟大家说一下：干净、干燥、未受污染的废塑料都是可以回收的，但是，一些受污染以及与其他垃圾混合的都是不可回收的哦！比如，已污染的塑料袋（膜）、外卖用的一次性快餐盒、已污染的快递包装袋等应当做干垃圾投放。