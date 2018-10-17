“上海改革开放40年标志性首创案例”今天正式发布

本报讯 以改革开放初期《“星期日工程师”打破科技人员跨体制兼职藩篱》为开卷，以新时代《上海创新“一网通办”政务服务模式打造优化营商环境新名片》为收卷，由市委改革办、市委宣传部组织征集的“上海改革开放标志性首创案例”今天（17日）正式发布，成为再现改革开放40年来上海各时期各行业各领域深化改革、扩大开放的生动画卷。

今年是我国改革开放40周年。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻挖掘总结上海40年改革开放的生动实践和重大成就，大力弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，坚定不移做深做透改革开放这篇大文章，市委改革办、市委宣传部组织开展了“上海改革开放标志性首创案例”征集活动。

征集活动于今年4月启动以来，各区、各部门、各单位迅速动员、组织实施，报送了大量案例材料。市委改革办认真梳理申报材料，选取一批具有重大影响的首创案例作为选题，形成了358个申报案例、140余万字案例材料；组织党政机关、高校和研究机构领导和专家学者对申报案例进行多轮推荐评选；访谈相关领域老领导、老同志和重大事件参与者、亲历者；并查阅上海改革开放相关史料，对申报案例进行比选认定。市委宣传部同步组织媒体记者对部分案例进行深度调查采写，在全市主要媒体开设专栏，自6月22日起连续开展宣传报道，为庆祝改革开放40年周年营造了良好舆论氛围。

经过三轮评选，主办方最终选出了40个具有时代特征、上海特色的标志性首创案例。下一步，市委改革办将对入选案例作进一步加工并辑集出版，进一步激励全市上下改革开放再出发。

上海改革开放40年标志性首创案例名单