“上海改革开放40年标志性首创案例”今天正式发布

本报讯 以改革开放初期《“星期日工程师”打破科技人员跨体制兼职藩篱》为开卷，以新时代《上海创新“一网通办”政务服务模式打造优化营商环境新名片》为收卷，由市委改革办、市委宣传部组织征集的“上海改革开放标志性首创案例”今天（17日）正式发布，成为再现改革开放40年来上海各时期各行业各领域深化改革、扩大开放的生动画卷。
今年是我国改革开放40周年。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻挖掘总结上海40年改革开放的生动实践和重大成就，大力弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，坚定不移做深做透改革开放这篇大文章，市委改革办、市委宣传部组织开展了“上海改革开放标志性首创案例”征集活动。
征集活动于今年4月启动以来，各区、各部门、各单位迅速动员、组织实施，报送了大量案例材料。市委改革办认真梳理申报材料，选取一批具有重大影响的首创案例作为选题，形成了358个申报案例、140余万字案例材料；组织党政机关、高校和研究机构领导和专家学者对申报案例进行多轮推荐评选；访谈相关领域老领导、老同志和重大事件参与者、亲历者；并查阅上海改革开放相关史料，对申报案例进行比选认定。市委宣传部同步组织媒体记者对部分案例进行深度调查采写，在全市主要媒体开设专栏，自6月22日起连续开展宣传报道，为庆祝改革开放40年周年营造了良好舆论氛围。
经过三轮评选，主办方最终选出了40个具有时代特征、上海特色的标志性首创案例。下一步，市委改革办将对入选案例作进一步加工并辑集出版，进一步激励全市上下改革开放再出发。
上海改革开放40年标志性首创案例名单
- “星期日工程师”打破科技人员跨体制兼职藩篱
- 新中国A股第一股飞乐音响和B股第一股电真空在上海仪电诞生
- 我国第一条高速公路——上海沪嘉高速公路
- 上海成立第一家中外合资轿车企业建成全国最大乘用车基地
- 国家级虹桥经济技术开发区首创以服务业为主体的开发模式
- 二纺机开展全国第一例“全员承包责任制”试点
- 上海率先启动“九四专项”探索“自借自还”利用外资推进城市建设
- 上海“一个机构、一个窗口、一个图章”外资管理开启政府简政放权改革先河
- 上海首提“菜篮子工程”破解城市副食品供应难题
- 我国第一个保税区“上海外高桥保税区”建立
- 上海陆家嘴成为我国唯一以金融贸易功能为特色的改革开放新地标
- 新中国第一家证券市场——“上海证券交易所”
- 浦东首创“资金空转、土地实转”开发新模式
- 上海率先探索建立住房公积金制度
- 打浦桥“斜三地块”首开“毛地批租”旧区改造先河
- 我国第一家中外合资商业零售企业——第一八佰伴
- 上海率先建立最低生活保障制度
- 我国首个国际A类电影节——上海国际电影节
- 上海探索实施特大型城市“两级政府、三级管理”建设管理新体制
- 上海首创“4050”工程破解城市再就业难题
- 五里桥街道“三会”制度开启基层民主自治新模式
- 上海建立全国首家以民营企业为开发主体的国家级紫竹高新区
- 上海开展跨省市合作建设世界第一集装箱大港——洋山深水港
- 上海“楼宇党建”创造特大型城市基层党建新模式
- 我国首个国家和地方共同投资兴建的大科学装置——上海光源
- 浦东开展全国首个综合配套改革试点
- 上海从“9073”到“五位一体”模式为我国社会化养老服务提供新思路
- 上海世博会成为第一个以城市为主题在我国举办的综合性博览会
- “四医联动”模式提供困难群体医疗救助新方案
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- 上海建立全国第一个自贸试验区“中国（上海）自贸试验区”
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