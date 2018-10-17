尊老敬贤，总书记情意浓浓

【学习进行时】“尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。”习近平始终尊重、关心老年人。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”，在重阳节到来之际推出图文故事，为您讲述总书记尊老敬贤的故事。

一张张图片，一次次记录。瞬间定格的背后，是总书记的尊老敬贤之情。

2018年5月2日，习近平到北京大学考察。他特意来到临湖轩北侧的庭院中，看望邓小南、王缉思、林毅夫、钱乘旦、申丹、杜维明、安乐哲等资深老教授。

习近平说，看到各位老教授身体健康、精神矍铄，非常高兴，你们几十年如一日笔耕不辍、悉心育人，为培养党和人民需要的优秀人才作出了积极贡献，我向你们表示敬意。对美国籍的汉学大师安乐哲先生，习近平亲切询问他来自哪所大学、来中国多长时间、是否适应这里的生活，并希望他更多向国外介绍中国优秀传统文化。

言辞殷殷，关切深深。

习近平握着黄旭华的手，请他坐到自己身边来。这是发生在2017年11月17日，全国精神文明建设表彰大会上的一个感人场景。

当习近平准备同代表合影时，看到93岁的黄旭华和82岁的黄大发两位道德模范代表年事已高，站在代表们中间。总书记握住他们的手，微笑着问候说：“你们这么大岁数，身体还不错。你们别站着了，到我边上坐下。”总书记拉着他们的手，请两位老人坐到自己身旁来，两人执意推辞，习近平一再邀请，说：“来！挤挤就行了，就这样。”

于是，便有了这张暖心的照片。

如何尊老敬贤，这就是总书记的言传身教。

“我们一定不能忘记为革命成功抛头颅、洒热血的前辈们，不能忘记为抵抗日本军国主义侵略、为建立新中国、为社会主义革命和建设作出贡献的老同志们。”

2017年6月21日，山西省吕梁市兴县晋绥军区司令部旧址，习近平对晋绥边区老战士老同志代表们这样说。

习近平充分肯定他们的贡献，祝他们健康长寿、晚年幸福。老人们的脸上，是开心的笑容。

尊重老兵，就是尊重我们血与火的历史。习近平为我们上了生动一课。

2016年9月9日，北京八一学校，习近平与母校的老教师们在一起。

习近平说，看到各位老师精神这么好，我心里特别高兴。当年老师对我们要求十分严厉，现在回想起来，终生受益。一位老师对总书记说：“您给人民带来了幸福。”习近平答道：“是老师培养了我们。”

忆往事，聊近况。习近平感谢老师们当年的教诲，祝他们健康长寿。

老师们感叹，这么多年他没变，还是那样“善良朴素”“尊师重道”。

“‘天地英雄气，千秋尚凛然’。一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。”

2015年9月2日，中国人民抗日战争胜利70周年纪念章颁发仪式在人民大会堂隆重举行。习近平为30名抗战老战士老同志、抗战将领、帮助和支持中国抗战的国际友人或其遗属代表，一一佩挂纪念章。

抗战的硝烟虽已远去，但精神永世长存。纪念章，是以国之名，向英雄们致以最崇高的敬意；更是以国之名，宣示中国人民铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的坚定决心。

2014年1月27日，马年春节到来前，习近平来到内蒙古锡林郭勒盟宝力根苏木牧民、81岁的玛吉格老人家。客厅、厨房、卧室、库房，他一一察看，细心询问生活上有没有困难。当听到老人反映有的牧户在用电、通行上还有些困难时，他当即要求当地党委和政府作出规划，努力加以解决。

而今，玛吉格家的生活发生了很大变化，新建了标准化棚圈，饲养的牲畜数量翻了一番。“牧民生活条件越来越好，大家都很满意。”玛吉格感慨道。

习近平说，群众利益无小事。办实每件事，赢得万人心。

在湖南湘西土家族苗族自治州花垣县排碧乡十八洞村，习近平认了一位大姐：石爬专。

2013年11月3日，习近平沿着狭窄山路辗转来到十八洞村特困户施齐文家。木屋四壁黝黑，一盏节能灯是唯一“电器”。老人老伴石爬专问：“怎么称呼您？”村主任说：“这是总书记。”习近平握住老人的手询问年纪，听说老人64岁了，他说：“你是大姐。”

总书记与苗族大妈的“认亲”，彰显的是总书记的为民情怀。

开怀地笑，亲热地聊。这是2013年习近平在正定，与曾经在一个班子工作的老同事们欢聚一堂。“一个人对一个地方感情深不深，主要不在时间长短。”习近平说，我们的宗旨就是为人民服务，有了这份感情，只要在一个地方工作过，就永远不会忘记那里的群众。

老同事们的头发白了，模样变了，但笑容未变，情谊依旧，情怀依然。

工作繁忙的习近平，每当有时间陪母亲齐心一起吃饭后，都会拉着母亲的手散步，陪她聊天。陪伴，就是最好的孝心。

由小家而大家，由父母而天下老人。尊老敬贤，习近平情意浓浓。