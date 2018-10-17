重阳节，重温习近平的这些暖人瞬间

今日农历九月初九，重阳节。

“老吾老，以及人之老。”尊老敬老，是中华民族的光荣传统，也是习近平总书记一以贯之的高尚品格。1984年，习近平就曾在人民日报发表文章，谈“尊老”。数十年来，习近平在多个场合表达对老同志的敬重，强调老干部的作用。我们也能够从他的举手投足之间，深深感受到他始终不变的尊老爱老情怀。

孝敬父母

习近平的母亲齐心在《忆仲勋》一文中，回忆这样一件事：那是2001年10月15日，家人为习仲勋举办88岁寿宴，时任福建省省长的习近平因公务繁忙难以脱身，他抱愧给父亲写了一封拜寿信。习近平在信中深情地写道：“自我呱呱落地以来，已随父母相伴四十八年，对父母的认知也和对父母的感情一样，久而弥深”，“从父亲这里继承和吸取的高尚品质很多”。

新华社发表的《“人民群众是我们力量的源泉”--记中共中央总书记习近平》一文中曾透露，尽管公务繁忙，每当有时间一起吃饭后，习近平都会拉着母亲的手散步，陪她聊天。

在他的书架上，摆着两张照片：一张是他与家人推着轮椅上的父亲，另一张是他牵母亲的手散步。孝敬父母，习近平无论职位变化，都一直始终如一。

特别重视“老干部”

“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”在2014年的全国离退休干部先进集体和先进个人表彰大会上，习近平如此评价老干部。践行“尊老敬老”，习近平特别重视老干部。

1

把仅有的吉普车配给老干部

1984年12月7日，习近平在《人民日报》发表了一篇署名文章，题目是《中青年干部要“尊老”》。当时的习近平31岁，刚履新河北正定县委书记一年。他在文章中指出：“中青年干部唯有实心实意地尊重老干部，才能在新老干部之间建立起一种真诚融洽的团结合作关系，从而携手并肩，共同把党的事业推向前进。”

2014年1月2日的《河北日报》刊发的长篇通讯《习近平同志在正定》写道，习近平自己在正定时，只要不出城关就骑自行车，但却把正定县委仅有的一辆212吉普车配给了老干部使用。老干部没有活动场所，他就把县委和县政府合用的大会议室腾出来，改成老干部娱乐室。为照顾好老干部的身体，正定采取了老干部看病优先就诊、医院开设老干部病房、老干部医药费及时报销等一系列措施。

2

挨个通知老同志多带衣服、注意保暖

习近平在担任福建福州市委书记时，当地基层干部就对他的尊老印象深刻。有基层干部回忆：有一次，部队老干部说夏天绿豆脱销，习近平立刻让市双拥办给每位老干部送去5斤绿豆；很多老干部是北方人，喜欢包饺子，还给他们每人送去一包优质面粉。

1993年元月，福州长乐机场动建，一些部队老同志应邀参加动工仪式。“动工前夜9点多，习书记特意让秘书通知基层干部，第二天风大、天冷，务必挨个打电话通知老同志，多带衣服、注意保暖。”

关爱老人 率先垂范

2014年元旦前夕，习近平来到北京一家敬老院看望老人，指出“尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任”。尊老敬老，习近平在多个场合率先垂范。

1

向老阿姨致敬！

2013年9月26日，在会见第四届全国道德模范及提名奖获得者时，习近平总书记把目光转向坐在第一排左边的一位老人。他饱含深情地说，这位老阿姨，她就是我们的老将军甘祖昌的夫人龚全珍，她今年90多岁了，我看到她以后心里一阵阵的感动。

习近平对在场的300多位与会者介绍，甘祖昌是我们共和国的开国将军，新中国成立后，他当了将军，但是他坚持回家当农民。半个世纪过去了，龚全珍老人仍然弘扬着这种精神，她几十年扎根基层，致力于乡村教育事业。习近平强调，我们要弘扬这种艰苦奋斗精神，不仅我们这代人要传承，我们的下一代也要弘扬，向龚老前辈致敬。

?△《新闻联播》新闻特写：向老阿姨致敬！

2016年2月，农历猴年春节来临之际，习近平来到江西看望慰问广大干部群众，在井冈山慎德书屋，他特地看望了93岁的龚全珍。

2

会场提醒老艺术家休息

2014年10月15日，习近平主持召开文艺工作座谈会现场，一个细节被媒体捕捉到。当文艺界代表们发言结束，习近平准备发表讲话时，望了望90岁高龄的中国红楼梦学会名誉会长冯其庸先生，并对大家说，今天出席座谈会的不少老艺术家年事已高，大家如果累了，就到休息室休息或者走动走动。这句话打动了现场的不少文艺工作者，令他们深感总书记的言行“从细微处体现了对大家的尊重与关爱”。

3

给老人“找座”

2017年11月17日，在人民大会堂举行的全国精神文明建设表彰大会现场发生了一幕：当准备全体合影的时候，习近平看到年逾九旬的中国第一代核潜艇设计师黄旭华和82岁的扶贫老支书黄大发两位道德模范代表年事已高，站在代表们中间。习近平握住他们的手，请他们坐到自己身旁。两人执意推辞，总书记一再邀请，最后两人在总书记身边坐下。

?习近平“找座”的这个小小细节，感动全场。之后，挪椅子、扶老人、坐身边，一连串动作持续在网络空间刷屏，让年轻网友们直呼“太帅了”。

习近平曾说过：“尊老敬贤，绝不能只停留在口头上，而应实实在在地见之于行动。”他在工作和生活中，也将“尊老敬老”落在实处、暖在人心，成为我们的榜样。尊老是中华民族的传统美德，让我们循着总书记的脚步，将这种美德传承好。