国家扶贫日，让我们牢记习近平总书记的扶贫金句

编者按：

“40多年来，我先后在中国县、市、省、中央工作，扶贫始终是我工作的一个重要内容，我花的精力最多。”在习近平的心中，“只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素;只要群众对幸福生活的憧憬还没有变成现实，我们就要毫不懈怠团结带领群众一起奋斗。”

党的十八大以来，习近平在不同场合多次强调扶贫工作的重要性。为了访真贫、看真贫，从河北阜平到甘肃定西，从陕西梁家河到吉林延边……他的足迹一直深入到集中连片特困地区和贫困家庭中，“在扶贫的路上，不能落下一个贫困家庭，丢下一个贫困群众。”

10月17日，我们将迎来第五个国家扶贫日。让我们一起再次重温并牢记习近平总书记对扶贫工作的精彩论述。

1、消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求

消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求。现在，我国大部分群众生活水平有了很大提高，出现了中等收入群体，也出现了高收入群体，但还存在大量低收入群众。真正要帮助的，还是低收入群众。

——《在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话》(2012年12月29日、30日)

2、贫困之冰，非一日之寒;破冰之功，非一春之暖

贫困之冰，非一日之寒;破冰之功，非一春之暖。做好扶贫开发工作，尤其要拿出踏石留印、抓铁有痕的劲头，发扬钉钉子精神，锲而不舍、驰而不息抓下去。

——习近平同菏泽市及县区主要负责同志座谈时的讲话(2013年11月26日)

3、不要让孩子输在起跑线上，尽力阻断贫困代际传递

抓好教育是扶贫开发的根本大计，要让贫困家庭的孩子都能接受公平的有质量的教育，起码学会一项有用的技能，不要让孩子输在起跑线上，尽力阻断贫困代际传递。

——《在中央经济工作会议上的讲话》(2014年12月9日)

4、小康不小康、关键看老乡

我们实现第一个百年奋斗目标、全面建成小康社会，没有老区的全面小康，特别是没有老区贫困人口脱贫致富，那是不完整的。这就是我常说的小康不小康、关键看老乡的涵义。

——《在主持召开陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会上的讲话》(2015年2月13日)

5、消除贫困是人类的共同使命

消除贫困是人类的共同使命。中国在致力于自身消除贫困的同时，始终积极开展南南合作，力所能及向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。

——《在2015减贫与发展高层论坛的主旨演讲》(2015年10月l6日)

2015年10月16日，2015减贫与发展高层论坛在北京人民大会堂举行。国家主席习近平出席论坛并发表题为《携手消除贫困促进共同发展》的主旨演讲。新华社记者 庞兴雷 摄

6、决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众

全党同志务必把思想和行动统一到党中央决策部署上来、统一到实现“两个确保”的目标上来，决不能落下一个贫困地区、一个贫困群众。

——《在中央扶贫开发工作会议上的讲话》(2015年11月27日)

7、推进脱贫攻坚，关键是责任落实到人

推进脱贫攻坚，关键是责任落实到人。要加快形成中央统筹、省(自治区、直辖市)负总责、市(地)县抓落实的扶贫开发工作机制，做到分工明确、责任清晰、任务到人、考核到位，既各司其职、各尽其责，又协调运转、协同发力。

——《在中央扶贫开发工作会议上的讲话》(2015年11月27日)

8、真扶贫、扶真贫、真脱贫

抓工作，要有雄心壮志，更要有科学态度。打赢脱贫攻坚战不是搞运动、一阵风，要真扶贫、扶真贫、真脱贫。要经得起历史检验。攻坚战就要用攻坚战的办法打，关键在准、实两个字。

——《在东西部扶贫协作座谈会上的讲话》(2016年7月20日)

9、致富不致富，关键看干部

致富不致富，关键看干部。在脱贫攻坚战场上，基层干部在宣讲扶贫政策、整合扶贫资源、分配扶贫资金、推动扶贫项目落实等方面具有关键作用。

——《在东西部扶贫协作座谈会上的讲话》(2016年7月20日)

2016年7月18日至20日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在宁夏调研考察。这是7月19日上午，习近平在银川市永宁县闽宁镇原隆移民村回族移民群众海国宝家中看望。新华社记者李涛 摄

10、这在中华民族几千年历史发展上将是首次整体消除绝对贫困现象

到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺。一诺千金。到2020年只有3年的时间，全社会要行动起来，尽锐出战，精准施策，不断夺取新胜利。3年后如期打赢脱贫攻坚战，这在中华民族几千年历史发展上将是首次整体消除绝对贫困现象，让我们一起来完成这项对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业。

——《2018新年贺词》(2017年12月31日)

11、对症下药、精准滴灌、靶向治疗

坚持精准方略，提高脱贫时效。脱贫攻坚，精准是要义。必须坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人(第一书记)精准、脱贫成效精准等“六个精准”，解决好扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退问题，不搞大水漫灌，不搞手榴弹炸跳蚤，因村因户因人施策，对症下药、精准滴灌、靶向治疗，扶贫扶到点上根上。

——《在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话》(2018年2月12日)

2018年2月12日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在成都市主持召开打好精准脱贫攻坚战座谈会并发表重要讲话。这是2月11日上午，习近平在凉山彝族自治州昭觉县三岔河乡三河村节列俄阿木家中同村民代表、驻村扶贫工作队员围坐火塘边，共谋精准脱贫之策。新华社记者鞠鹏 摄

12、让有为者有位、吃苦者吃香、流汗流血牺牲者流芳

要关心爱护基层一线扶贫干部，让有为者有位、吃苦者吃香、流汗流血牺牲者流芳，激励他们为打好脱贫攻坚战努力工作。

——《在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的讲话》(2018年2月12日)

人民网 文松辉、张桂贵、蒋琪、周家琪(实习生)整理