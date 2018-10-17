习近平会见俄罗斯总统办公厅主任瓦伊诺

10月17日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见俄罗斯总统办公厅主任瓦伊诺。新华社记者 庞兴雷 摄

新华社北京10月17日电（记者孙奕）国家主席习近平17日在人民大会堂会见俄罗斯总统办公厅主任瓦伊诺。

习近平请瓦伊诺转达对普京总统的亲切问候和良好祝愿。习近平指出，上个月我出席第四届东方经济论坛期间，同普京总统进行了很好的会晤。我同普京总统保持着密切交往，对中俄全面战略协作伙伴关系深入发展发挥了很好的引领作用。中俄关系正处于历史最好时期。在当前世界形势下，中俄双方要倍加珍视两国成熟、牢固的伙伴关系，毫不动摇地深化各领域合作。双方要抓紧落实我同普京总统达成的共识，深入推进两国在能源、创新等领域合作，加快“一带一路”建设同欧亚经济联盟的对接合作。要更加密切在国际事务中的沟通协调。双方要设计好、筹划好下阶段两国高层交往，推动新时代中俄关系不断迈上新台阶。

习近平指出，中共中央办公厅同俄罗斯总统办公厅合作机制是我们双边交往的独特渠道，十分重要，也体现着中俄关系的特殊性和重要性。我支持双方继续运行好这个机制。两个办公厅要共同努力，落实好两国元首达成的合作共识，更好为两国关系发展大局服务。

瓦伊诺首先转达了普京总统对习近平主席的友好问候和最良好祝愿。瓦伊诺表示，普京总统高度评价同习近平主席在第四届东方经济论坛期间的深入会谈，并期待着同习主席再次会晤。同中国的战略合作，是俄罗斯对外关系不折不扣的优先方向。俄中关系正处于历史最好水平，两国合作堪称当今世界国际关系的典范。俄方高兴地看到，两国元首保持着频繁交往，两国政府部门开展了积极合作，两国人民的传统友谊也为双边关系不断向前发展提供了根本保障。俄罗斯总统办公厅同中共中央办公厅合作机制这一独一无二的合作模式，是俄中合作不可或缺的重要组成部分。俄方愿进一步加强两办合作，切实落实好两国元首共识，为俄中全面战略协作伙伴关系发展作出新的贡献。

丁薛祥参加会见。