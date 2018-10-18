颛桥桶蒸糕那口清香记得吗？

晨报见习记者 荀澄敏

凌晨1点半，刚躺下没多久的宋爱华又起床了，喊醒了老公罗仁官。简单洗漱了一下，两人就开车赶到老沪闵路颛桥中学的桶蒸糕工作坊。“重阳节到了，这两天买桶蒸糕的人也特别多，我有点不放心”。

前脚刚踏进工作坊，宋爱华就急忙去看四个小时前浸泡的大米，然后开始准备磨粉、揉面、筛粉……早上7点多，第一批经过8个多小时、20多道工序、纯手工制作的桶蒸糕出桶，10厘米厚、30多厘米直径的桶蒸糕散发着阵阵香味。

“以前颛桥家家户户每到重阳，外婆和奶奶都会亲自做桶蒸糕。但现在只有他们还在做。所以每到重阳我们都会跑过来买，这是颛桥人过重阳独一无二的味道！”排着队准备买糕的陈东明说。

“桶蒸糕要好吃，首先应该从选米开始。要把新鲜的大米、糯米放在水里泡2个小时，然后再把湿的大米晾干磨成粉……用来蒸的桶都是从山里找来、至少有七八年的老木，用这样的木头蒸糕，更有味道。”虽然已经好几天没有合眼，但说起桶蒸糕，宋爱华还是如数家珍滔滔不绝。

其实做桶蒸糕宋爱华夫妇也是半路出家。15年前，这对夫妇在颛桥镇自己家里经营一家餐饮店，后来周围的邻居都说，想吃小时候的桶蒸糕，没地方买。于是两人就琢磨着能不能做糕，“我们就凭着对小时候家里奶奶、外婆做糕的一些记忆，开始不断尝试……其实现在这些，我们都是在做糕的过程中，一点一滴琢磨出来的”。

“为什么你做的桶蒸糕这么好吃？到底有没有什么秘方？”这几年，随着桶蒸糕的名气越来越响，宋爱华常被人问起“秘方”，“我们真没什么秘方，就是认认真真做好每一道工序”。

从最原始的材料，比如米、糖、豆沙都是自己做，绝不添任何防腐剂和添加剂，“本色的食材，就是最好的食材”。夫妇俩有着一本朴素的生意经，“我们东西做得好吃，回头客就多。回头客一多，我们生意就好，而且一年比一年好！”

如今，随着各种原材料成本的不断上涨，宋爱华夫妇的桶蒸糕也略微涨了一点，“现在我们原味的桶蒸糕卖9元一斤，我们每次涨价都是象征性地涨5角。毕竟，我们和顾客一样，都是老百姓，桶蒸糕还是应该让更多人能够吃得到、吃得起”。

每逢重阳、春节，都是宋爱华夫妇生意最好的时候，有些顾客特别来预定，不过一次面对800只桶蒸糕的大订单，这对夫妇却拒绝了，“不是我不想卖给他，而是我们即使亲朋好友都来帮忙，我们一天最多也只能做200-300个桶蒸糕。要是我们都去做这笔生意，那散客怎么办？这些散客才是我们真正的客源”。

“有人特意从嘉定、宝山赶来买糕，还有的是想买回去寄给国外的亲人。”面对这些普通但异常热情的散客，夫妇俩特别感动，“有一个70多岁的老人特地从虹口赶来，说就是想吃上这一口小时候桶蒸糕的味道。真没想到”。

作为颛桥桶蒸糕制作技艺的传承人，宋爱华夫妇的“桶蒸糕制作技艺”已正式列入上海市非物质文化遗产代表性项目。为了能让他们传承这门技艺，颛桥镇特别把他们的工作坊安排在了颛桥中学。曾经有一度，两人总是很发愁找接班人，“现在工作坊开在了学校，接下来，我们就要教学生们做桶蒸糕，这样一来这门手艺就能让更多的年轻人了解了解了”。