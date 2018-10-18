【央视快评】以一鼓作气攻城拔寨的决心打赢脱贫攻坚战

来源：央视网

在第五个国家扶贫日到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示，总书记指出，行百里者半九十，越到紧要关头，越要坚定必胜的信念，越要有一鼓作气攻城拔寨的决心。只要各地区各部门切实担起责任、真抓实干，只要贫困地区广大干部群众继续奋发进取、埋头苦干，只要全党全国各族人民万众一心、咬定目标加油干，就一定能如期打赢脱贫攻坚这场硬仗。

习近平总书记的重要指示必将激励起广大干部群众奋斗实干的精神、凝聚起全社会的最大合力，以一鼓作气攻城拔寨的决心，扎实把脱贫工作不断推向深入，如期打赢脱贫攻坚这场硬仗。

党的十八大以来，习近平总书记站在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置，提出一系列新思想新观点，作出一系列新决策新部署，推动六千多万贫困人口稳定脱贫，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深，前所未有，铺展开脱贫攻坚的壮丽画卷。在习近平总书记关于脱贫攻坚的重要思想指引下，中国大地创造了人类减贫史上的奇迹。

脱贫攻坚越往后，难度越大，越要压实责任、精准施策、过细工作。我们要始终遵循总书记“精准扶贫”的战略，着重对不同原因、不同类型的贫困，采取不同的脱贫措施，对症下药、精准滴灌、靶向治疗。扶贫攻坚既要善于在面上“织布”，又要善于在点上“绣花”，以“六个精准”为扶贫工作的抓手，即扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准，确保各项政策好处落到扶贫对象身上。

立下愚公志，啃下硬骨头。让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会是我们党的庄严承诺。各级党委和政府要按照总书记“各地区各部门切实担起责任、真抓实干”的指示，把打赢脱贫攻坚战作为重大政治任务，强化中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，强化党政一把手负总责的领导责任制，不断夯实打好打赢脱贫攻坚战的政治基础。

出实招，要实干，还要重实效。扶贫攻坚要坚持扶真贫、真扶贫，坚决防止形式主义、官僚主义等问题，对数字脱贫、弄虚作假等行为要严肃问责，让扶贫政策真正落地结果。更要深刻认识扶贫脱贫的复杂性和艰巨性，把防止返贫放到和继续攻坚同样重要的位置，持续巩固已经摘帽的贫困县、贫困村、贫困户，不断增强自我“造血”功能，建立健全稳定脱贫长效机制，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。

众志成城何所惧，长风破浪定有时。中华民族千百年来存在的绝对贫困问题，就要历史性地得到解决，脱贫攻坚进入最为关键的阶段。让我们继续紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，万众一心、齐心协力、顽强奋斗，奋力打赢脱贫攻坚战这场硬仗，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。

央视评论员