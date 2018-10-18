要闻|440辆智能公交车服务进口博览会

已有13辆在公交189路运营，其余将陆续投用





目前已经有13辆纯电动新能源智能公交车在公交189路投入运营 /晨报记者 钟晖

近日，一则440辆纯电动智能公交车即将投入运营的消息引起市民关注。昨天，记者从久事公交集团了解到，这一新型智能公交车目前已经有13辆在公交189路接待乘客，其他纯电动智能公交车正在陆续上牌，全部440辆新车将在进口博览会期间投入运营。晨报记者 钟 晖

新车将陆续投入运营

进博会期间，440辆纯电动新能源智能公交车与350辆新能源出租车共同构成申城街头流动的风景线。同时，还将开辟3条从进博会场馆到周边轨交和虹桥枢纽的接驳线。440辆新车将在3条进博会接驳线和核心区域内的常规公交线路上投入使用。

昨天，上海久事公交集团公交业务部姜俊告诉记者，纯电动新能源智能公交车目前已经有13辆在公交189路投入运营，“其他新车正在上牌，也将陆续投入到线路上运营”。

车辆充满高科技元素

据悉，这款智能新车型为久事公交集团联合宇通客车共同开发研制生产的E10。车内光是监控探头就配备了7个，“应急出口”就有11处。一次充电续航里程可达300公里，可满足公交全天运营需求。低地板设计，车辆靠站后还可以将入口处的地板再降低下来，乘客一脚平步即可进入。车内可以坐25名乘客。内饰采用温馨舒适的整体设计风格、航空内饰设计元素。

驾驶员刘师傅透露，新车型最大的亮点在于首次在国内公交车上研发应用主动安全技术和智能化辅助驾驶技术。其中有油门误踩防护系统：对驾驶员误踩油门进行智能识别与提示以及采取主动预防措施，在车辆起步和低速时段，降低因驾驶员操作不当迅速踩下油门导致的恶性交通事故的发生概率。同时，其碰撞缓解制动系统，对可能发生的碰撞危险可发出警告，并在必要时采取自动制动措施，降低紧急情况下驾驶员未采取正确制动措施导致的交通事故发生概率，并兼顾车内站立乘客的安全，其功能包括前向车辆碰撞预警、行人碰撞预警、车道偏离预警、车距监测和限速识别等。

公交接驳呈多点布局

日前，市交通委道路运输处副处长王建军告诉记者：“届时每天散场时，将开通3条公交接驳线，主要是从国展中心去往3个地铁站：13号线金运路站、9号线中春路站、12号线七莘路站。另外还要将71路延伸进入国展中心，从下午3点到晚上8点期间运营。每天的上午8点到晚上8点，71路申昆路枢纽站到国展中心还将开通1条公交接驳线。”

为了服务好“开车族”，交通委也安排了计划。届时将开辟从周边停车场到国展中心的接驳线，大约有4到5条。

此外，市交通委还打算利用时下热门的互联网约车模式提供更为灵活的定制穿梭巴士，可以通过进口博览会推荐用车平台——“驿动APP”直接线上预订，设置路线，随后扫码上车。届时，将有200辆定制巴士主要服务于代表团及媒体。