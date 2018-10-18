“脱单”有望！|万人相亲会下月来了

今年会期延长到3天，年龄门槛从往年的45岁降低到40岁

晨报记者 陈里予

脱单有望，单身者的年度活动来了！昨天，上海市第十届婚恋博览会（公益万人相亲会）透露，第十届万人相亲会11月16-18日在佘山月湖雕塑公园进行。本届婚恋博览会从时间上进行了调整和延长，从往届的2天时间延长到3天，参加万人相亲会的年龄也从往年的45岁降低到40岁。

女性参与积极性更高

今年万人相亲大会已经是第十届, 从上海市婚恋博览会大数据平台显示：参与人数近30万人。据婚博会参会服务机构的不完全统计，以往九届婚博会现场牵手达16000多对，成功步入婚姻殿堂近5000对，成功率约为7%。根据有信息登记的单身青年男女数据分析，参加相亲会的平均男女比例为：45.8%(男):54.2%(女)。女性的参与积极性要比男性更高。95%以上的单身青年是大专以上的高学历者。

年龄上看，30岁以上的大龄单身男女占了60%以上，是参加万人相亲会的主力军；20-25岁的占9%、25-28岁的占 23%、28-32岁的占36.3%、32-36岁的占25.1%、36-40岁的 5%、40-42岁的占1.6%。

尽管适龄未婚人口一直增加，结婚登记对数却从2013年起呈现负增长。为此，上海市婚姻介绍机构管理协会会长徐天立指出，一方面来源于社会压力：生存压力、生活压力、生活成本、结婚成本等不断上升，直接影响单身者心态；另一方面更多是单身者逃避和拖延的心态。

交友互动项目大变样

今年的万人相亲会有很大变化，将改变以往历届相亲会静态交友为主的形式, 来一场水、陆、空立体交融的“相亲运动会”，包括开展“缘分定向越野赛”、“勇敢者之路——拓展团队赛”、“水上运动——爱之舟龙舟赛”、“沙滩情缘排球赛”、“双人自行车友谊赛”和“无人机寻缘”等运动型、拓展型的交友方式。同时，保留了“百米万人寻缘墙”、“缘分小屋约么吧”等多项交友互动环节。

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报名（领票）时间：2018年10月 18-11月 8日

报名地点和方式：上海市婚介协会指定30家诚信婚介机构同时接受社会单身人士公开报名，单身人士也可以自行到上海市婚恋博览会官网 （万人相亲网：http://www.w rxqh.cn）上自行免费登记。

凡参加上海市第十届婚恋博览会的单身人士报名登记时必须进行身份认证。请提供身份证、单身证明（户口本、离婚、丧偶证明）、学历证明、需要时请出示相关财产证明（房产证、行驶证、税收证明）和本人照片两张（报名照和近期生活照各一张），并填写《真实信息承诺书》后，方可发放免费的“入场券”，只限单身人士本人凭票进场。（网站首页图：晨报资料图片）