进了名校成学渣？|妈妈开导只和自己比

分数提高20分，仍是倒数第三，新初中生如何调适心理



上海不少初中专门设立了学校心理咨询室/晨报记者 陈征

晨报记者 朱晓芳

作业“礼包”多、考试排名多、高手牛人多，还有孩子青春期来临……这几天，关于新初中生孩子的心理调适问题，成为各大家长群线上、线下关注的焦点。

有家长说，孩子进入初中后，尽管月考前努力复习了，“工资条”发下来，分数提高了20分，名次只上升1名，还是班级倒数第三。

好不容易进名校，学霸秒变学渣，新初中生心理不适应，家长和学生怎么办？记者就此做了调查。

小学学霸转眼变初中学渣

调查中，多位家长表示，从小学到初中，很明显的一个变化是，学业竞争加剧，学校不仅作业量增加了，而且考试也增加了很多。几次考试下来，有的“小学学霸”转眼变成了“初中学渣”，孩子们自信心明显受挫，家长也倍感困扰。

杨天（化名）今年9月进了一所民办初中的实验班。此前，他是一所公办小学的学生。小学时，他的数学、象棋在班级处于领先位置。进初中后，作业量一下子增加了很多，同班有的孩子作业要做到晚上10点半，开学第一周，班级里已经有孩子产生郁闷情绪，“难道未来4年都要这样吗？”杨天的爸爸妈妈给他减负减压，晚上9点以后作业就不做了，直接上床睡觉。

没想到9月底的测试，杨天的英语考试考了班级倒数第二，58分。每天早上6点半起床上学，功课做到9点，周末还上培训班，忙忙碌碌辛苦学习的杨天问爸爸妈妈：“有一份工作，每天早上6点半上班，晚上9点下班，周末还要加班，还不给你钱，这样的工作你要吗？”

杨天的提问，让爸妈担心孩子心理有压力。在10月初学校的月考前，家长特意花了一周时间与孩子一起准备，上周月考“工资条”发放了。“他努力复习后，成绩提高很明显，分数提高了20分。可是其他的孩子也努力了，他的排名只上升了1名，变成倒数第三名。”

杨天妈妈特意与英语老师沟通，希望老师表扬鼓励一下孩子。孩子回家后，“我问孩子，你进步很大。老师表扬你了吗？”“儿子说，‘老师表扬了。他说啊，你呀，成绩这么差，好不容易及格了，还是倒数第三，你还得瑟什么？！’”杨天妈妈听了，吓了一跳，没想到儿子笑眯眯地说，“当然不是这样表扬的！”看到他自己开自己的玩笑，“我知道孩子心理基本没啥问题了”。

“我和他爸爸进一步告诉他，因为小学时玩得多，现在基础和其他同学相比有差距，可能在很长一段时间里，他都会‘垫底’。但是，我们不跟别人比，我们只跟自己比！而且，分数和排名，都不是爸爸妈妈关注的重点，重要的是一直努力，尽力就好。”

虽然现在成绩在班级居后，但杨天妈妈并不后悔对孩子小学五年的快乐教育。“虽然我们可能面临着其他同学超前学了、我们成了‘垫底’的压力，但是小学时我们的周末没像其他同学在培训班里刷题，而是很快乐地荡在公园里。也许现在我们需要花100个小时来追赶，但是同样的学习内容，在小学，孩子可能要花200个小时。我们赚了。”

“这两天，我听说其他学校初中孩子的悲剧后，我更加觉得，对孩子来说，一个健康的身心，比什么都重要。”

小升初后有哪些心理压力

本市南部读初中的张玲（化名），最近英语测验只考了42分，数学测验才50分。班主任立即提醒家长：“如果期末考试有两门不及格，那说明孩子跟不上进度，就要留级。”

家长一听着急了，赶紧告诉孩子。孩子一听更着急，以前开朗的她变得沉默寡言，郁郁寡欢。家长甚至有了转学的念头，但是又不忍心放弃这么好的学校。

思前想后，家长给孩子找了一对一家教，成绩总算还有进步。家长说：“希望孩子这次能在老师的帮助下，持续进步，这样我们在名校里还能继续冲一冲！虽然这里学霸多，竞争激烈，但是我们还是希望能拼一拼！”

除了作业“礼包”多，不少预备初中学生家长反映，孩子面临的新压力，还有考试排名多，高手牛人多。有些孩子在实验班，可能成绩是班级倒数，但在学校的平行班里，却是拔尖生。

另外，孩子也逐渐进入了青春期，心理上也面临变化。张丽（化名）本来在小学成绩也不错，但到了初中就不及格了。进入青春期的张丽，和家长的关系也紧张起来，经常大吵大闹，时而又自暴自弃，什么都不想做。不久之前，她有一次主动问妈妈要不要帮做家务，妈妈大声拒绝了她，“快点去写作业，不要浪费时间，好好复习，免得期中考不及格！”她只好默不作声地回房间去了。之后，家长发现她有时会看手机、发呆、昏睡，有时候晚上坐在书桌前，却能从七八点睡到10点多。张丽说：“自己也想做作业，可是做着做着，就有点昏昏欲睡，睡着之后又会觉得自己不努力，醒来就算没作业也要坐着复习到12点，这样才觉得安心。”在这种纠结之中，她整夜睡不好觉。

他们经历了小升初，走进了好初中，可焦虑和恐惧却逼近心头，成为偷走快乐的罪魁祸首。

●新初中生如何调适？

激发学习兴趣，增强自信心

记者从华师大心理专家陈默老师处了解到，开学后她也接到不少学生家长的咨询。她说，不少进了名校的新初中生存在焦虑，正确找到压力源，由专家进行分析疏导，才能根本解决孩子的问题。

陈默说，小学升入初中后，部分学生会体验到挫败感，原因是读完小学五年后，大家可能站到不同的起跑点。有的小学教材有好几本，孩子的学习量很大，有的小学以快乐教育为特色，孩子的学习量就比较小。因此到了初中，学生们的起跑点是有差距的。而且初中段的科目增加，学习量明显比小学多，这也对学生们的学习方法和学习习惯提出了更高的要求，学生们只有养成了科学的学习方法和有效的学习习惯，才能适应难度大于小学的初中生活。

天心居心理咨询机构专家居权认为，初中学习更多地需要主动学习，而非被动学习。作息时间也有所变化，相比小学，可能孩子会睡得晚，起得早。这些都需要让孩子有所适应。因此，调整孩子的心态，帮助孩子分析学习落下的原因，掌握好的学习方法，激发孩子的学习兴趣，增强孩子的自信心，就尤其重要。

其实家长能做的就是平心静气和孩子沟通，鼓励他们，给予他们正能量。打比方，家长对孩子说：“没有什么可怕的，你不用和别人比，和自己比，努力了就很好。”这些看似简单的话会让孩子在一定程度上缓解自身的焦虑，家长不应该把成绩作为衡量孩子是否优秀的重要条件。能让孩子快乐、轻松学习才是最好的。如果某个学校孩子实在不能适应，那么转读家门口的学校，也是个合适的选择。如果家长感觉到孩子确实存在一些不正常的举动，非常严重，就应该立即寻求专家的帮助。居权提醒家长：家长自己也不要焦虑。不要在互动中，再把自己的焦虑释放到孩子身上。这样很容易和孩子发生冲突，孩子的焦虑恐惧逐步升级到极限后，就会陷入逃避一切的怪圈。

善用校内各种资源进行疏导

好不容易进名校,学霸秒变学渣，新初中生心理不适应，怎么办？预备初中的孩子，该如何做好心理调节，应对未来的初中生活？除了家长、校外心理咨询以外，教育界人士建议，家长要善于利用校内各种资源来做疏导。一种，是请班级老师多注意、关心孩子，多鼓励孩子。也可以请同学、同伴多交流、沟通。

此外，上海不少初中对孩子的心理健康问题高度关注，专门设立了学校心理咨询室。例如，上海建平实验中学，有一层楼是心理健康教育基地心灵港湾，学生可以在这里进行心理测评、沙盘解析等活动。平时，班主任密切关注学生的心理健康。每个班级都有一名心理委员，当心理委员留意到孩子情绪很不好时，会向班主任汇报。李百艳校长介绍：“学校注重心理教育是为了预防孩子心理问题，力求能够触及孩子的心灵、释放孩子的心灵、呵护孩子的心灵。校园最大的安全，是心灵安全。”该校还开展情景剧演出等活动，提升师生的心理健康素养。一个学期下来，大概会有120-150个学生踏入心理咨询室，和老师进行交流。

“初入学时，一些学生肯定会遇到适应难题，这时候就要调节心态，家长也应根据孩子实际情况选择学校，不要一味挤着进名校。”建平实验学校心理健康辅导老师刘丽秋表示：当学生的心理出了问题，学校有专业的心理老师会对学生辅导。在刘丽秋的咨询室里有一张表格，上面排满了日程。她利用早操、中午等课余时间与学生沟通交流。学生遇到学习问题、同学关系问题、亲子关系问题，都会来诉说烦恼，刘丽秋都会耐心地开导学生。上海风华初中也会定期开展学生心理测试，对测试中心理指标异常的学生，学校老师进行及时交流和长期关注。

另外，上海共16个区，每个区都有中小学心理健康教育中心，部分区热线电话24小时开放。中心专职人员具有心理学或教育学、医学专业本科及以上学历，同时获得上海市学校心理咨询师证书。区心理中心面向学校、家庭和社会开放，为所在区、学校的心理健康教育提供指导，也为区内学生和家长提供心理咨询服务。