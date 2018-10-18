城事|儿童地垫有了团体标准

■对甲酰胺等提出要求，消除安全隐患■8企业宣布执行该标准，产品加贴统一SQ标识

儿童地垫在生活中的使用范围很广，但之前却没有针对性的标准。 /晨报记者 朱影影

晨报记者 潘 文

儿童地垫已经成为很多家庭必备的婴童用品，然而由于产品标准缺失、生产过程不规范等，一些劣质产品给儿童健康带来了极大的安全隐患。

昨日，中国玩具和婴童用品协会在上海正式发布《儿童地垫安全要求》团体标准，对外观、材料、小零件、易燃性能、可迁移元素、甲酰胺、多环芳烃等内容提出了相关要求，8家儿童地垫生产企业自我声明执行此团体标准，将在销售产品上加贴统一的SQ标识。

部分网购地垫有塑料味

目前市面上销售的儿童地垫安全吗？质量又如何？

昨日，记者走访了10多家线下实体店，包括各类商超、母婴店、家居店等。在这10多家实体店中，仅在一家母婴店内看到了一款进口的儿童地垫，其中文标签上标注了材质、使用年龄段、注意事项和产品用途等内容，同时说明了执行标准为《玩具安全》国家标准（GB 6675-2014）。

虽然实体店中较少售卖，但在线上网店中儿童地垫比比皆是。记者在某网络销售平台输入“儿童地垫”，发现众多线上母婴店、玩具店中均有售卖，价格从几十元到上千元不等，最高月销量达4万多笔。其中不少消费者反映，自己购买到的地垫有较浓的“塑料味”，甚至开封两个多星期后仍有味道。

在产品的详情介绍中，部分儿童地垫产品在介绍材质、产品尺寸外，还重点贴出了甲醛检测报告、甲酰胺检测报告等，但报告图片大多模糊不清，无法辨识。

缺标准致产品质量参差

去年3月至6月，中国玩具和婴童用品协会开展了行业产品质量摸底调查。调查显示，国内外均未针对儿童地垫制定针对性的产品标准，目前儿童地垫产品一般是遵循通用性的玩具标准的基本要求，甚至有部分劣质产品连最基本的要求都未满足，不仅采用了低质的原材料，且其生产、加工过程极不规范，给儿童健康安全带来了极大的安全隐患。

按照通用性的玩具标准，儿童地垫问题主要集中在物理性能不合格，经拉力、扭力测试后产生小零件，可能被孩子摄入导致窒息。但是国际上，还对儿童地垫中甲酰胺的含量提出了限量要求。甲酰胺又叫氨基甲醛，目前被欧盟REACH法规列为高关注物质，被欧盟化学品管理局分类为具有生殖毒性的物质。

据了解，目前市面上销售的儿童地垫多为发泡地垫，部分厂家为了降低成本，获得更大的产品发泡倍率，往往会在产品中加大发泡剂的使用量，这种情况下地垫产品中就会残留较高的甲酰胺。近年来，多地质量监督部门在抽查时均在多数样品中检测出不同含量的甲酰胺，存在安全隐患。

标准增多项涉健康指标

为进一步提升儿童地垫产品的质量，中国玩具和婴童用品协会正式发布《儿童地垫安全要求》团体标准。据介绍，《儿童地垫安全要求》团体标准参考了国内外最新的标准要求，具有更强的针对性，相比于国家玩具标准的基本要求，增加了多项对涉及儿童健康的指标，对地垫产品的检测方法也进行了规范和明确，对产品提出了更高要求。

《儿童地垫安全要求》团体标准发布后，中国玩具和婴童用品协会优选了8家儿童地垫生产企业，为自我声明执行团体标准且提交了合格报告的企业颁发SQ标识。参加产品标准自我声明的8家生产企业分别是广东富利时实业有限公司、杭州伟天包装制品有限公司、杭州婴之歌塑胶制品有限公司、好孩子儿童用品有限公司、江苏明德玩具股份有限公司、临沂市罗庄区罗西塑料制品厂、青岛厚森实业有限公司、温州卡米奇游乐设备有限公司。之后，如果产品检测达标，其他企业即可加入。

中国玩具和婴童用品协会会长梁梅介绍说，家长在挑选儿童地垫时首先必须要符合国家玩具强制标准GB-6675的，其次参加产品标准自我声明的品牌将在执行团体标准的产品上加贴统一SQ宣传标识，并在网络销售渠道上标注SQ标识。

●新闻多一点

《儿童地垫安全要求》团体标准摘要

产品的机械物理要求紧跟国内外最新标准要求，并针对地垫产品特点明确和规范了产品测试方法；

在化学性能方面，不仅加入了广泛关注的甲酰胺的限量要求，明确规定其含量不得超过200mg/kg，而且对可迁移元素、多环芳烃、双酚A等物质的限量要求也紧跟国内外最新要求；

在产品标识方面，针对儿童地垫产品特点，增加了针对性的警示和说明要求。