城事|网红“红草地”开放两周就被踩秃了

管理方：正在考虑在粉黛乱子草草地增设拍照点，留出专门通道让游人进入草丛

大片草被踩死，露出一条焦黄土道。 /晨报记者 张佳琪

晨报记者 佟继萍

粉红花海最近在抖音上走红。这种1米高的植物学名粉黛乱子草，秋季开花，花穗呈云雾状，美轮美奂。上海浦江东岸有一处粉黛乱子草草地，国庆期间成为网红景点，衬托人们美丽形象的同时，却遭到无情践踏，一些游客走入草地拍照，躺下拍，有小孩子骑着两轮童车驶入草地，家长并不阻止，有的家长还推着4轮婴儿车进草地，如入无人之境。

辛苦种植一年的草地欣赏了14天就面临剪掉重植的命运，市民过错？还是管理缺位？

网红草地被无情践踏

近日，微博网友“小田切gao”发文称：“这块浦江边的红草地已经被踩秃了。”外加一个伤心的表情和三张照片。照片中，众多游人站立在红草地中间摆姿势拍照，被踩倒的草呈黄色，看起来着实令人痛心。

“小田切gao”说：“看着好难受，也没人管，大人小孩在里面乱踩，很多人干脆躺在上面拍，难受。”

网友“奥黛丽彦岑”支招：“杨浦这边都用铁栏杆围起来了，一群保安维护秩序，否则早塌了。”

“小田切gao”反映，这片网红草地种植不到一年，就在国庆假期和之后的双休日这14天里，大量游客进入草地拍照，导致草地损毁。辛苦种植一年的草地欣赏了14天就这样面临剪掉重植的命运。

踩倒的必须马上剪掉

日前，记者来到位于浦东新区前滩大道和华夏西路辅道交口的鳗鲡嘴滨江绿地，这里是黄浦江东岸滨江公共空间的组成部分，开放式公园，不收门票。虽然是工作日，游人还是不少。与儿童乐园一路之隔，粉红色毛绒绒的网红草地连绵二三十米，随风摇摆甚是好看。走近一看，心中一惊，原本连绵不绝的草地出现多处缺失、破损，有的草扑倒在地，发黄死掉，有的草被连根拔起。

不远处，还有一块20多米见方的草地，因为拍照效果更好，损毁得也更加严重，大片草被踩死，露出一条2米宽的焦黄土道。即便如此，还是有游人自然而然的走入草地中央。

在记者提醒一位家长“不能踩踏草地”后，这位家长答道：“我们只是站在倒了的草上，没踩好草。”

草丛中，有两位园丁蹲在地上，手执剪刀咔嚓咔嚓将倒地的草连根剪断。为什么剪掉？园丁边剪边答：“游客踩倒的，必须剪掉，不剪掉根就会烂，好草也会遭殃。”

剪掉之后会补种吗？“草被踩倒后很难补救，只能割掉，来年重新种植。”园丁答，“长高要到明年夏天了。长这么高需要一年时间，9月开花，花期比较长，可开到11月。”

罚款不能解决根本问题

记者看到绿地多处张贴“公告”，明文规定“禁止损毁花草树木”。一位保安叹着气称：“国庆假期刚刚开放，每天都有2000-3000人次，草地上搭满了帐篷，进草地拍照的人流如织，草地被踩出一条路，说得口干了、嗓子哑了，根本劝不住。民警也常来巡逻，劝说也没用。”

“国庆期间因为游客踩踏花草，保安劝阻，还发生了几起纠纷。”负责公共空间建设和运营的东岸集团钱姓项目经理无奈地表示，游客置若罔闻，还指责保安“这是公共空间，你们有什么权力不让拍照？”“当时我也在现场劝阻，一名老阿姨带着小孙子踩倒了草，还无理地说‘你敢动我吗？我一把年纪，出事你负责不起！’”

劝阻不奏效，可以加装隔离设施吗，比如栏杆之类？“也想过安装栏杆，但放弃了，因为栏杆破坏了整体观赏环境。”钱姓项目经理称。

那么，能罚款吗？滨江绿化管理中心相关工作人员指出，根据《上海市绿化条例》第三十七条规定：禁止偷盗、践踏、损毁树木花草。第四十五条规定“违反本条例第三十七条规定，损坏绿化或者绿化设施的，由市或者区、县绿化管理部门责令改正，并可处绿化或绿化设施补偿标准三至五倍的罚款。”

“法不责众。”这位工作人员也提出担忧，“罚款不能解决根本问题，还是要提高游客素质。”

与此同时，管理方也在尝试一些人性化管理措施。东岸集团浦江事务协调部主任孙强表示：“从管理角度看，游客不能进入草丛拍照，但考虑到游人拍照的需求，我们正在考虑，能不能在草丛中间增设拍照点，留出专门通道，让游人有序进入草丛。”