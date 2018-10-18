城事|用哈啰出行打车，却叫来了嘀嗒司机

哈啰打车业务在上海等地上线，运力来自嘀嗒出行等平台 一些市民担心打车起纠纷谁负责

晨报记者 张 立

10月11日，哈啰出行更名不到一个月，就悄然开启打车业务，其中，首批试点城市为上海、南京、成都，目前，哈啰出行只开通了出租车服务。

近日，记者体验发现，乘客使用哈啰出行打车，接单的司机则是通过嘀嗒或者首汽后台进行派单，对此，记者了解到，哈啰出行的打车业务其主要运力来自嘀嗒出行、首汽约车等网约车平台，那么，如果乘客在使用哈啰打车过程中发生了纠纷，到底应该是找哈啰平台还是首汽、嘀嗒呢？

司机：通过嘀嗒平台接单

10月11日，哈啰出行试运营打车业务，用户使用哈啰单车APP不再局限于单车，还可以呼叫出租车。

近日，记者尝试使用哈啰出行进行打车体验，由于并非高峰期间，因此不过几秒钟便有一位出租车师傅接单，但是令记者感到惊讶的是，在被问起何时在哈啰出行上注册时，该出租车司机一脸茫然地告诉记者：“我是通过嘀嗒平台接单的。”

之后，记者再次尝试哈啰进行第二次体验，同样的情况再次发生，在哈啰平台上叫到的司机均来自于嘀嗒平台，“我不知道什么哈啰的，都是嘀嗒给我派的单子。”另一位出租车司机对记者说。

为何在哈啰平台上打车最终却叫来了嘀嗒的司机？

对此，哈啰相关负责人表示，用户通过哈啰出行打到嘀嗒的车子，主要是因为哈啰与嘀嗒出行等合作伙伴打通了数据，成为网约车导流入口。目前，哈啰出行的打车业务仅在上海、南京、成都三座城市上线，运力来自嘀嗒出行、首汽约车等合作伙伴，只开通了出租车服务，价格和出租车一样。

说法：纠纷应由平台处理

对于使用哈啰打到嘀嗒、首汽的出租车，不少市民都表现出了担忧，市民朱女士在采访中告诉记者：“如果乘客和司机发生了纠纷，那我是应该投诉给哈啰还是网约车平台本身呢？”

对此，有业内人士分析表示，哈啰出行此次同网约车平台进行合作，更多的是需要流量的支持，在共享单车的端口增加打车功能更加有利于增加用户的活跃度，且此次哈啰涉及出行业务，更多的是扮演了一个平台的角色，但是这样一个平台的角色要承担怎样的责任？如何避免更多的潜在风险发生也是哈啰需要考虑的问题之一。

对于如何处理纠纷、投诉等情况，哈啰相关负责人仅表示，近期是在试运营，等正式上线后将会有更详细的回答。而记者从嘀嗒相关负责人处获悉，一旦用户在使用过程中发生各类情况，用户可以通过哈啰单车转接到嘀嗒的客服平台，也可以直接寻找嘀嗒进行处理。首汽平台相关负责人也明确表示，服务过程中出现的问题应当由服务平台本身进行处理。（网站首页图：晨报资料图片）