财经|沪深两市终于止跌最抢眼莫过海南板块

晨报记者 林劲榆

在外围市场齐涨的带动下，沪深两市终于走出了连日以来的下跌，其中最为抢眼的莫过于海南板块了。

昨天，海南三沙板块大涨，在区域涨幅榜排名中，以2.39%的涨幅高居第一。

低迷市场中的一抹亮色

昨天，35只海南概念股中只有三只下跌，31只上涨，其中，海航创新涨停、海航基础上涨5.13%、海航控股上涨7.26%、海南瑞泽上涨6.51%。众多个股已连续多日上涨，罗牛山四个交易日涨幅已经接近10%，海南创新连续涨幅已经接近20%，海南板块可谓低迷市场中的一抹亮色。

10月16日，国务院批复同意设立中国（海南）自由贸易试验区（以下简称海南自贸试验区）并印发《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》（以下简称《方案》），文件显示，海南自贸区将大幅放宽外资市场准入。对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。深化现代农业、高新技术产业、现代服务业对外开放，在种业、医疗、教育、旅游、电信、互联网、文化、金融、航空、海洋经济、新能源汽车制造等重点领域加大开放力度。

《方案》对海南自贸区提出的战略定位是：紧紧围绕建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区，实行更加积极主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制，推动形成全面开放新格局，把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

目前我国已经设立了11个自贸试验区，包括上海、广东、天津、福建等地区，每个自贸试验区的面积在120平方公里左右。海南岛全岛3.54万平方公里均纳入实施自贸试验区，超过现有11个自贸区面积的总和。

基本面支撑，好戏在后头

在自贸区利好释以外，从基本面上来看，海南板块个股业绩相当好。

截至10月16日，21家海南上市公司发布前三季度业绩预告，14家预喜，8家净利润同比增长超过100%，7家净利润超过1亿元。受益于产品涨价、板块整体盈利性良好。同时，受益于业绩和政策预期，不少公司二级市场表现亮眼，逆市走出独立行情。

从后市来看，基本面稳健再叠加自贸区效应，海南板块或在旅游、物流产业、贸易方面有进一步发展空间。

国泰君安认为，现阶段主题催化剂的力度和规模超前，市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足，海南岛主题仍具有较大空间。在重点发展的“十二产业”中，推荐旅游以及现代物流产业，其认为旅游具体业态上乡村旅游、康养旅游、海洋旅游、文体旅游、会展旅游以及购物旅游发展空间更大。

天风证券指出，海南省作为全国最好的生态环境、全国最大的经济特区、全国唯一的省域国际旅游岛以及如今全国最大的自由贸易试验港区，享有得天独厚的优势。可以从两条主线予以重点关注，一是改革开放，二是自由贸易港。（网站首页图：新华社资料图片）