娱乐|好姐妹那英赵薇，她们这样说王菲

《幻乐之城》明天收官





制图/潘文健

晨报记者 徐 宁

四个月前，王菲成为湖南卫视《幻乐之城》的体验官，该节目将于明天收官，日前，节目创作团队举办媒体品鉴会，现场“先睹为快”大结局。王菲在最后一期节目中不但要以演唱人的身份上演一场大秀，还邀请了姐妹那英和赵薇共同担任体验官，两位好友又是吐槽又是爆料，将一个真实的王菲带到观众面前。

欣赏与吐槽并举

女明星都有自己的姐妹团，王菲的姐妹团成员有赵薇和那英。好友之间总是惺惺相惜，在谈到最欣赏王菲的地方，那英的回答带着戏谑，“我们两个性格完全不一样，王菲是一个非常淡定的人，遇到大喜大悲，在王菲脸上永远都是麻木的。”赵薇的回答更带着欣赏：“我们都知道，一个人做自己是特别难的事情，我们总为环境、人情做出让步或妥协，但王菲却可以在复杂的环境里保持独善其身。一言蔽之，她做自己，还能与世界和平相处。”

温馨的气氛之后，两人便开始吐槽。那英说：“老王爱给人起外号，‘那大傻’是不是你取的？”王菲抗议那英“胡说”，“事情是这样的，那英想取个英文名，问我们说‘娜塔莎’这个名字怎么样，我说不错啊，‘那大傻’……”那英咄咄逼人，“那你昨天给赵薇取外号‘赵不凡’是怎么回事？”王菲说“我没有”，那英说“你有”。

王菲和周迅同台

而王菲和周迅在“幻乐”这个舞台首次同框，引起了不小的反响，两人用歌词介绍友谊的方式可以说是别具一格。王菲感叹：“有生之年狭路相逢，终不能幸免”，周迅则说：“只是因为在人群中多看了一眼”。

导演安德盛说，让王菲和周迅同台并不是一个难事，“周迅一开始就是一个包容的态度，看了两期播出以后，她觉得这个节目的形式是她喜欢的，这个节目很多艺人都比较认同，她也觉得是值得去参加的。她跟王菲是否开心，大家从台上应该可以看到。”

当然，节目组请来的嘉宾，必须要王菲点头，她有一套选择搭档的标准：有些是她多年的朋友，也有些她完全不认识，可她好奇、欣赏。安德盛说：“记得第十期的时候，李诞问，‘我很好奇菲姐为什么请我来’，王菲的回答是，‘我跟节目组提了一些很多我喜欢的人，以及我想了解、想合作的人。’为什么叫幻乐好友？希望在幻乐当中带来好友、在幻乐中认识好友，在幻乐中展示一种朋友情结。”

表演和导演互补

在《幻乐之城》首期节目中，王菲一曲《梦中人》拉开了幻乐之旅。此番收官大秀，王菲将和第四期节目中与窦靖童有过合作的导演麦子携手，跟由那英、何炅、张傲月、小九月组成的“豪华助演团”一起上演《念》。王菲将带来《流浪的红舞鞋》《m y valentine》《流星》，每首歌对应一段梦境人生。

早前，麦子和窦靖童合作《幻月》收获好评一片，此番执导体验官王菲，麦子直言自己更加紧张：“遇到这一对神奇的母女是我这一年遇到最好的事情，怎么敢用我呢？”在她看来，抓住王菲的思维是一件不容易的事情，而王菲却一直鼓励她，并用一句话给了她启发，“境随念转，我们是用音乐来贯穿所有念头。”

安德盛透露，王菲也会为节目献计献策，“每一个秀的创作，王菲都会分三次不同的阶段去介入——创作、彩排、录制。创作阶段有时会进行方向性的调整，彩排进行一些表演方面的修改，现场再以观众的视角给出自己的感受。她给出的意见很中肯，我们的导演会认真思考，50%的意见都采纳了。我觉得王菲能红到今天，有赖于她对艺术的欣赏力和引领性。”