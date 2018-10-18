文化|“源头”更活：坚持原创，无问西东

第二十届中国上海国际艺术节特别报道





制图/潘文健

晨报记者 殷 茵

2014年，开幕演出原创歌剧《一江春水》书写上海城市历史；2015年，音乐剧《犹太人在上海》与现代芭蕾舞剧《长恨歌》两部原创作品双箭齐发；2016年，艺术节首度以民乐揭幕，一台《海上生民乐》打破全球观众对中国声音的想象；2017年，大型交响合唱《启航》让90后的龚天鹏成为历届艺术节开幕首演作品最年轻的创作者。

明晚，第二十届中国上海国际艺术节将在中国音乐家协会主席、作曲家叶小纲的交响神话《创世秘符》中拉开帷幕，让世界听到古老中国的现代声音。厚重、灿烂、隽永的中华传统文化，如何借由一种生动、直观、亲切的方式拥抱观众？艺术节用多年的实践给出了答案：坚持原创，无问西东。

“只有原创精品，才能够永久被记住，这是艺术节一年比一年蓬勃的源泉”，上海国际艺术节中心总裁王隽说。也正是旺盛的创作力，给了艺术节足够的底气，用国际化的艺术语汇向世界讲述中国传统文化之美。

传统文化的当代思考

早在二十年前，尚在大学校园的叶小纲就开始在自己的音乐创作中融入神话元素，历经人生积淀，如今再度拾起神话题材，可以说是圆梦。动笔前，叶小纲翻遍了《山海经》《淮南子》《天问》这些古老的经卷，整整十八卷瑰丽神奇的《山海经》让他震撼：这不正是中华民族的深邃秘符吗？

作为这台音乐会的文本策划，陈钦智选择的都是家喻户晓的神话人物和故事，“神话虽然遥远，但观照了当代人的理想。”音乐上，叶小纲融入传统的绍兴调子，用交响乐的语言进行诠释，在国际化的舞台上将“女娲补天”“大禹治水”“后羿射日”这些中华千年神话娓娓道来。

作曲叶小纲，指挥余隆，歌唱家沈洋、石倚洁、韩蓬，这场音乐会云集了一大批从由上海培养、从上海走出来的作曲家、指挥家和歌唱家。“当我们离世界舞台越来越近的时候，我们关注的题材反而越来越中国”，在沈洋看来，《创世秘符》让人看到了中华民族世世代代的传承，也让所有从事着西方音乐的

中国艺术家牢牢记住自己的根。

同样借西方艺术之手讲述中国故事的，还有音乐会版歌剧《画皮》。仅二十多人的中型室内民乐组合伴奏，女中音、女高音和乾旦构成三位主角，蒲松龄笔下《聊斋志异》中的故事，首次以歌剧形式搬上舞台，古代语言、多元唱法、现代表演，导演易立明玩得够大胆。“借伞”“还伞”“玩伞”“破伞”四折，串联起两个小时的“人鬼情未了”，这部剧试图给观众带来的，是借鬼的眼光去审视和批判人性的阴暗。

中国元素的世界表达

五年前，艺术节中心找到杨丽萍，想要委约一部现代舞作品，这让她有些吃惊，要知道，在这之前，她所有的作品刻着深深的“云南烙印”。她开始思考，如何用国际语言展现中

国的传统文化？

一年多后，融合了装置艺术、服装装置以及京剧、剪纸的舞蹈剧场《十面埋伏》在第17届中国上海国际艺术上，惊艳了众人。这次尝试仿佛打开了“魔盒”，不久后，她又将目光投向了《春之祭》，这部斯特拉文斯基作曲、尼金斯基编舞的作品，曾令无数顶级编导着迷，杨丽萍也不例外。她将《春之祭》的舞台化为一个抽象的宇宙，在借鉴传统藏族舞蹈和现代舞蹈的基础上，注入独有的孔雀舞蹈语言。在她看来，只有将民族魂融入世界关注题材中，才能让其真正焕发新生，“我们需要低下头来，尊重自己的文化，寻找到那颗种子，发芽、成才，找到非常美好的身体语言与表达。”

和杨丽萍一样，在一次次自我挑战中挖出无限可能的还有上海芭蕾舞团首席舞者吴虎生。从古典芭蕾里的王子、伯爵，到红色舞剧中的革命战士，吴虎生颠覆不可谓不大。这一切都归功于编舞赵明，他在芭蕾舞剧《闪闪的红星》中，首度塑造了“成年潘冬子”的形象，以倒叙的手法切入故事——行军路上的种种与儿时的记忆交织，大小潘冬子同台“对话”，现实与回忆不停切换。在行走、埋伏、急行军中，剧情缓缓流淌，“我希望用现代化的语言呈现一部全新的红色革命作品”，赵明说。

青年人才的孜孜培养

在关注名家名作的同时，艺术节同样为年轻人提供了广阔的舞台。1999年，第一届上海国际艺术节上，黄豆豆和廖昌永一起升起了艺术节的节旗，而开幕演出《金舞银饰》更让这个刚出舞校的毛头小伙用舞姿征服了世界各地的观众。光阴荏苒，黄豆豆跟艺术节的很多个美好“相遇”，已经跳出了纯粹的“舞者”身份，在几次个人舞蹈专场中，他编导的作品得到了观众掌声的肯定。而今年，他又多了一个身份——艺术节扶青计划导师，“是上海这座城市把我一步步‘扶’上舞台，又推上了编导和导师席。”

艺术创作离不开人才的持续培养，自2012年，中国上海国际艺术节首届“扶持青年艺术家计划”以来，艺术节委约的71位青年艺术家共创作59部原创作品，这些“艺术节智造”已遍布世界各个舞台。今年，同样有6部委约作品、30余部邀约作品于“扶青计划”暨青年艺术创想周期间，上演于上海戏剧学院、上海国际舞蹈中心等沪上艺术聚集地。这些作品中，有对西方经典歌剧形式的大胆创新，有用京剧改编国外文学名著的独具匠心，有对传统戏曲的创造性发展，有对原生态艺术样式和人群的细致关注，也有以身体作为媒介、把镜头对准奔走在大都市的个体……“年轻的艺术家能够在起步阶段就有一个足够广阔的舞台，毫不设限地将自己每一滴艺术灵感无限放大，何其幸运”，黄豆豆这样感慨。