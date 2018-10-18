特写：习近平主席和挪威民众友好交往的佳话

来源：新华社客户端

新华社北京10月17日电（记者 李忠发）金秋十月，收获季节。16日，国家主席习近平在人民大会堂举行仪式，欢迎挪威国王哈拉尔五世对中国进行国事访问。叙友谊、谈合作、话未来，两国元首举行会谈时达成一系列重要共识，并见证签署了创新、体育、经贸等领域合作文件。

在同哈拉尔五世国王会谈中，习近平主席提及的一段往事，把人们的思绪带回到39年前——

“1979年，我陪同耿飚副总理访问北欧四国，在挪威期间到访奥斯陆和斯塔万格，并走访了当地普通民众家庭，对挪威发达的福利社会留下了深刻印象。”

这是中挪关系史上具有历史意义的一次外交活动。1979年5月21日至28日，时任国务院副总理耿飚对挪威进行正式访问，也是中国政府领导人首次访问挪威，受到挪方高规格接待。当时26岁的习近平作为中国代表团成员一同出访。代表团日程安排密集，广泛接触挪威各界人士，访问取得圆满成功。

习近平主席这段清晰回忆，让哈拉尔五世国王和挪方嘉宾体会到两国关系的深厚渊源。

会谈结束后，习近平主席和夫人彭丽媛在人民大会堂金色大厅为哈拉尔五世国王夫妇举行欢迎宴会。两国领导人在轻松愉悦的气氛中进一步深入沟通交流。

宴会上，哈拉尔五世国王公布了刚刚从代表团获取到的一个重要信息：习近平主席当年走访的挪威家庭的女儿，这次也恰巧随团访华。她的名字叫英格薇·斯密内斯·提布林-耶德，现在就任挪威石油与能源部国务秘书。

“我想见一下这位女士，真是奇遇啊！”听到这个消息，习近平主席高兴地说。

全场也被这个“突发事件”所吸引，静静期待见证重要的历史时刻。

据了解，提布林-耶德出生于一个普通工人家庭，习近平主席1979年走访时，她只有14岁，由其父母出面热情接待中国贵宾。如今，提布林-耶德的父亲已经去世，母亲也搬出了当年的那所公寓。

提布林-耶德来到习近平主席面前，难掩激动地说：“刚才在会谈时听到您说到那次访问，我才突然回想起来这件事。”

习近平主席亲切地对她说，记得那次出访期间，我们每到一个地方都要去民众家里看一下，希望了解当地普通民众的生活。

“我清楚地记得，您到之前，妈妈让我和哥哥俩人打扫了五、六遍卫生，简直有点歇斯底里了。”提布林-耶德的有趣的话语引起大家的笑声。

习近平主席感慨地说，时光流逝，一晃快40年了。

“我很荣幸和您有这样一种联系和缘分。”提布林-耶德回应道。她欢迎习近平主席再次到访挪威，有机会再去她家里做客。

习近平主席说：“这是中挪人民之间的友好情谊，我们可以继续延续两国之间的友好合作。”

习近平主席也请提布林-耶德向她的母亲和家人转达自己的问候。

简短的交流，绵长的情谊。

此刻的金色大厅内，充满了重逢的惊喜和温情。

“这真是一次意想不到的奇妙经历。”提布林-耶德事后仍心怀感动。她说，时隔近40年，习近平主席对走访挪威一个普通家庭还记忆犹新，体现出中国领导人对挪威国家和人民的深刻印象和深厚感情。“我本人感到非常自豪。”

这次出乎预料的会面，也生动诠释了中挪友好交往的根基所在，反映了两国人民的普遍愿望。

正如习近平主席所说，挪威是最早承认中华人民共和国和中国市场经济地位的欧洲国家之一。明年中挪将迎来建交65周年，中方愿同挪方以此为契机，共同开辟中挪关系更加美好的未来。

哈拉尔五世国王33年内4次访华，“见证了中国翻天覆地的变化”。他相信挪中关系“显示出强劲的生命力。”

“经过近40年发展，中国和挪威都发生了很大变化，两国有无限合作机遇。”提布林-耶德说，自己从普通家庭的女儿成长为现在的挪威石油与能源部国务秘书，希望能在所负责领域推动两国更紧密的合作。

以心相交，成其久远。

这次跨越39年的“奇遇”，相信将为人们所铭记并广为传颂，成为中挪乃至中外关系史上的一段佳话。（网站首页图：新华社图片）