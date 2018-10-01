国家扶贫日，李强应勇走进上海对口帮扶地区特色商品展销会，谋划这篇大文章

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来源：上观新闻 作者：谈燕



在第五个国家扶贫日到来之际，市委书记李强，市委副书记、市长应勇今天上午来到源深体育中心察看2018年上海市对口帮扶地区特色商品展销会。李强指出，打赢打好精准脱贫攻坚战，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，我们要精准对接对口地区所需，全力做好产业扶贫这篇大文章，依托上海大市场、大流通优势，让对口地区的特色优质产品走进千家万户、走向更大市场，助力对口地区提升脱贫攻坚实效、实现更好发展。

此次展销会面向上海对口帮扶的7个省区市20个地州市，400多家参展企业集中展示当地5000余种特色产品，300多家上海采购企业参会洽谈、产销对接。

李强、应勇等市领导逐一察看了新疆喀什、西藏日喀则、青海果洛、贵州遵义、湖北夷陵、重庆万州以及云南省展区。来自各地的展品琳琅满目、各具特色，吸引了不少市民群众赶来参观采购。市领导每到一处，都同对口地区相关负责同志、援外干部以及参展企业人员亲切交流，就打造连接田间地头到市民餐桌的现代农业产业基地和龙头企业详细了解最新进展情况，关切询问还有哪些困难瓶颈需要携手突破。市领导叮嘱援外干部，要立足当地实际，充分挖掘潜力，做强优势产业。不少对口地区资源禀赋独特，在农产品和食品产业上可做的文章不少，要聚焦重点攻坚突破，共同实施好贫困地区农产品产销对接行动，推动形成一批有竞争力、有美誉度的特色品牌，让更多优质农副产品走向市场，走进千家万户。

市领导翁祖亮、诸葛宇杰、彭沉雷参加相关活动。

此次展销会由上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室、解放日报社联合举办，其间揭晓2018上海市精准扶贫十大典型案例，为上海合作交流绿色产业服务中心揭牌，举行产销对接签约及对口帮扶地区产业推介活动，还将通过推进“两个一百”结对行动、打造“三个一百”销售平台、实施“四个一百”扶贫项目等措施，推动形成产销对接的精准扶贫长效机制，引导更多企业和爱心人士参与到扶贫攻坚中来。

（图片来源：陈正宝 孟雨涵 摄）